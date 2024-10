Administração da ULS Almada-Seixal continua em funções, um mês após ser afastada

Um mês depois de se ter sabido da decisão da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) de afastar a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Almada-Seixal, ainda não houve mudanças na liderança daquela unidade. O Conselho de Administração nomeado em Janeiro, pela anterior DE-SNS, “mantém-se em plenas funções, sem ter recebido, até ao momento, qualquer indicação sobre quando cessará funções”, esclareceu a ULS, em resposta a uma pergunta do PÚBLICO.

Nesta quarta-feira, a requerimento do BE, a comissão parlamentar de saúde ouve, às 11 horas, os directores de serviço e coordenadores que assinaram o abaixo-assinado "em solidariedade" com a Administração da ULS de Almada Seixal demitida. Um pedido “com carácter de urgência” que foi feito logo no dia a seguir ao anúncio da exoneração.

A decisão da DE-SNS, liderada por António Gandra d’Almeida, foi noticiada a 4 de Setembro, após um Verão com vários encerramentos da urgência de obstetrícia. A decisão terá sido comunicada por telefone. Citando fonte da ULS Almada-Seixal, a Lusa referia que foi o próprio conselho de administração da ULSAS, cuja presidente ainda em funções é Maria Teresa Luciano, a revelar que iam ser afastados, durante uma reunião de trabalho com todos os directores de serviço, chefes de enfermagem, coordenadores e alguns directores não clínicos.

No mesmo dia (4 de Setembro), a secretária de Estado da Saúde Ana Povo revelou, durante uma entrevista na RTP1, que a DE-SNS já tinha convidado uma pessoa para assumir o cargo de presidente do conselho de administração da ULS. “Essa pessoa, posso anunciar, é Jorge Seguro Sanches, que aceitou, e estamos a cumprir todos os procedimentos para proceder à sua nomeação", disse, referindo-se à escolha do antigo deputado do PS.

O PÚBLICO questionou a DE-SNS sobre quando será feita a nomeação do novo conselho de administração da ULS Almada-Seixal e quais os motivos que levaram à demissão da anterior administração, mas não obteve resposta até à conclusão deste texto.

A 10 de Setembro, o PS questionou o Ministério da Saúde sobre se estava informado da decisão da DE-SNS e quais os fundamentos da mesma. Salientava que não se encontrava no site da DE-SNS “qualquer justificação oficial para a decisão de exoneração, nem a divulgação do novo conselho de administração”. A resposta do Ministério da Saúde diz apenas que, ao abrigo da autonomia que tem, “entendeu o DE-SNS exonerar os membros dos órgãos de gestão da Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal”.

Em Junho já se tinha criado uma situação de mal-estar na sequência de declarações da ministra da Saúde que culminaram com o pedido de demissão da administração da ULS Viseu Dão-Fafões, alegando “quebra de confiança política” por parte de Ana Paula Martins.

No Parlamento, recorde-se, a ministra tinha apontado a existência de “lideranças fracas” e questionou porque é que existiam hospitais, sem referir nomes, que em Janeiro já tinham pediatras “a entregar o papel das 150 horas e 250 horas [extraordinárias]”, sem que nada tivesse acontecido e que culminou no encerramento da urgência pediátrica. A 21 de Maio, a ULS de Viseu Dão-Lafões anunciou que ia fechar a urgência pediátrica durante as noites do mês de Junho, por não ter pediatras suficientes.

A nova administração foi nomeada pela DE-SNS a 1 de Agosto (embora o despacho só tenha sido publicado em Diário da República a 12 de Setembro), nomeando para o cargo de presidente António Sequeira.

Mais recentemente, também houve alterações na administração ULS Lisboa Ocidental, mas por motivos diferentes. A anterior presidente do conselho de administração Carla Catarino foi designada para integrar o conselho de gestão da DE-SNS (a resolução do Conselho de Ministros foi publicada a 9 de Julho) e para o seu lugar foi nomeada a médica infecciologista Isabel Aldir. O despacho de nomeação data de 7 de Outubro.