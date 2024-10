Farofa, açaí, tapioca, pão de queijo, havaianas. Vai um produto brasileiro aí?

Produtos característicos do Brasil ganham espaço em Portugal e o público já não se restringe aos brasileiros que vivem no país. Empresas querem crescer para outros países da Europa.

Nos últimos anos, Portugal se tornou um destino cada vez mais atrativo para empreendedores brasileiros, atraídos por um ambiente econômico favorável e a proximidade cultural. Esses empresários não apenas levam seus produtos e serviços para terras lusitanas, como, também, o espírito inovador que caracteriza o Brasil. Segundo estudos do Banco de Portugal e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o estoque de investimentos diretos brasileiros em solo luso alcançou 53 bilhões de euros (53 mil milhões de euros, o equivalente a R$ 318 bilhões) em 2023, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

Essa injeção de capital gera mais do que empregos, traz frescor cultural ao mercado local, refletindo a força da imigração e do empreendedorismo. É o caso da Oakberry, que surgiu em 2016 em São Paulo, onde o primeiro quiosque foi inaugurado. A proposta era simples: oferecer uma alternativa saudável e saborosa à alimentação urbana.

Em apenas dois anos, a marca expandiu suas operações internacionalmente, chegando a mercados como Austrália e Emirados Árabes. Ao entrar em Portugal, em 2019, a Oakberry encontrou consumidores receptivos, movidos pelo crescente interesse por alimentos saudáveis e pela proximidade cultural com o Brasil. A marca consolidou rapidamente sua presença em Portugal, estabelecendo 45 unidades espalhadas pelo país, com mais oito em fase de implantação.

A estratégia de expansão foi agressiva, visando garantir presença em diversas regiões, sobretudo, Lisboa e Porto. O planejamento incluiu investimento de cerca de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) em logística e distribuição, o que potencializou a capacidade de atender à demanda. A Oakberry prevê faturamento de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) em 2024, aumento de 50% em relação ao ano anterior.

Parte desse sucesso se deve ao posicionamento do açaí como uma refeição saudável, não apenas uma sobremesa. A marca se diferenciou ao enfatizar os benefícios nutricionais da fruta, atraindo um público preocupado com saúde e bem-estar. Os consumidores portugueses têm incorporado o açaí em suas dietas diárias, não apenas como lanche, mas, também, como refeição completa, refletindo uma mudança nos hábitos alimentares.

Foto Ricardo Cherto, sócio da Oakberry, comemora as 45 unidades espalhadas por Portugal e anuncia mais oito em fase de implantação. Arquivo pessoal

Apesar do sucesso, o caminho não foi fácil. Um dos maiores desafios enfrentados pela Oakberry foi a burocracia. Uma das questões enfrentadas pela marca foi a necessidade de readequar o rótulo do açaí. “No Brasil, o termo orgânico é amplamente utilizado, mas, em Portugal, a legislação exige o uso do termo biológico para produtos que não passam por processos industriais”, diz Ricardo Cherto, sócio-diretor de Franquias na Oakberry Açaí Bowls, que detém a licença da marca em Portugal.

Com uma base sólida em Portugal, a Oakberry planeja se expandir pela Europa, para mercados estratégicos como França, Reino Unido e Holanda. Além disso, a diversificação do portfólio com novas opções de snacks e barrinhas de proteína deve solidificar a presença da marca no continente. A empresa também está explorando parcerias com influenciadores e nutricionistas para aumentar a visibilidade e reforçar seu compromisso com um estilo de vida saudável.

Conforto nos pés

A marca Havaianas, conhecida mundialmente por suas sandálias icônicas, se consolidou em Portugal como um exemplo de como a brasilidade pode ser um diferencial no exterior. Sob a liderança de Liel Miranda, presidente-executivo da Alpargatas, a marca estabeleceu um forte plano de expansão na Europa, com Portugal figurando entre os 15 países prioritários.

Segundo a direção, apesar de sua popularidade, com reconhecimento superior a 90% entre os portugueses, a marca enfrenta o desafio de manter a autenticidade ao competir com grandes nomes da moda em um mercado dinâmico. A logística de importação, uma vez que todas as havaianas são produzidas no Brasil, também apresenta complexidades.

Para facilitar a entrega e manter a qualidade do produto, a Alpargatas estabeleceu centros de distribuição na Espanha. Esse processo envolve um planejamento logístico rigoroso, pois a empresa deve garantir que as sandálias cheguem aos pontos de venda em condições ideais.

A identidade das havaianas está intrinsecamente ligada ao estilo de vida descontraído e alegre dos brasileiros. Este soft power tem impactado positivamente as vendas, com a bandeira do Brasil na tira das sandálias sendo um dos modelos mais vendidos em Portugal. A marca não apenas representa um produto, mas uma conexão emocional com a cultura brasileira. Eventos promocionais como festas de verão e shows têm sido utilizados para aumentar a visibilidade dos produtos e reforçar a conexão emocional.

Com um plano de marketing robusto e colaborações de prestígio, como a parceria com a Dolce & Gabbana, a Alpargatas busca constantemente inovar. “A empresa pretende expandir sua presença no mercado português, explorando campanhas que reforcem sua imagem como ícone de estilo e conforto”, diz Liel Miranda. Além disso, a companhia está atenta às tendências de moda e ao comportamento dos consumidores, adaptando seus produtos e lançando novas coleções que reflitam essas mudanças.

Tradição fala alto

A M. Dias Branco, uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil, está se estabelecendo em Portugal, particularmente, por meio da sua marca de biscoitos e snacks, Piraquê. César Reis, diretor de exportação da empresa, destaca que Portugal é visto como uma plataforma para a expansão da M. Dias Branco na União Europeia.

Foto César Reis, diretor de exportação da M. Dias Branco, prevê novos produtos para o mercado luso Arquivo pessoal

Embora a empresa não tenha criado uma marca específica para o mercado português, os produtos da Piraquê têm conquistado os consumidores. A estratégia é levar o "sabor do Brasil" para terras lusitanas sem modificar as receitas, garantindo autenticidade e qualidade. A linha de biscoitos e snacks é um reflexo das tradições culinárias brasileiras, o que a torna única no mercado português.

A participação da M. Dias Branco nas exportações para Portugal ainda é pequena. O foco nos próximos anos será expandir sua atuação nas Américas, enquanto mantém um olhar atento para as oportunidades no mercado europeu. A empresa está explorando novas categorias de produtos que podem ser introduzidas no mercado português, adaptando-se às preferências locais.

Culinária em crescimento

O pão de queijo, uma das iguarias mais queridas do Brasil, tem encontrado um lar em Portugal por intermédio da marca Seu Sabor, criada por Bruno Barbosa e a mulher, Ana Fonseca. Desde sua fundação, em 2021, a empresa tem crescido exponencialmente, levando o sabor autêntico do pão de queijo a um público cada vez maior.

A aceitação do produto começou na comunidade brasileira, mas rapidamente se espalhou entre os portugueses, que se apaixonaram pelo pão de queijo. Barbosa relata que, além de atender à comunidade brasileira, o pão de queijo se tornou um item apreciado, sendo consumido em lanches, mas, também, em festas, eventos e até em cerimônias de casamento.

A Seu Sabor começou com uma produção modesta, mas a qualidade e a autenticidade rapidamente se destacaram. A fábrica, localizada no Parque das Nações, em Lisboa, inicialmente tinha capacidade para produzir cinco toneladas de pão de queijo por mês. No entanto, com o aumento da demanda e a crescente popularidade do produto, a produção já atinge 10 toneladas mensais. Além do pão de queijo, a marca introduziu, entre os portugueses, outros salgados brasileiros, como coxinhas e bolinhas de queijo, ampliando ainda mais seu portfólio.

Barbosa e Ana investiram 130 mil euros (R$ 780 mil) de capital familiar para iniciar a operação. Atualmente, a empresa gera cinco empregos diretos e pelo menos dez indiretos, movimentando a economia local e contribuindo para a criação de postos de trabalho em um setor que, até então, era pouco explorado por empreendedores brasileiros em Portugal. Essa geração de emprego fortalece a marca e ajuda a integrar a cultura brasileira na comunidade local.

A adaptação ao mercado português e a superação de preconceitos iniciais foram obstáculos. Muitas pessoas questionavam a aceitação do pão de queijo, contudo, o boca a boca provou que havia espaço para produtos brasileiros de qualidade. “Se o produto for bom, o mercado está sempre aberto. Portugal é um país que valoriza a qualidade e a tradição, e nós conseguimos entregar isso com o nosso pão de queijo”, afirma o empresário.

Foto Para atender à demanda, a produção de tapioca pela TAPIOFIT vai saltar de duas toneladas para cinco toneladas ao mês. Divulgação

Para o futuro, a Seu Sabor planeja consolidar presença no mercado português e expandir as operações de exportação para outros países europeus. Barbosa já começou a sondar mercados na Espanha, Inglaterra e França, com a expectativa de que a aceitação do pão de queijo se repita por lá. A marca também busca aumentar sua presença em supermercados, revendedores e hotéis em Portugal, ampliando o alcance e diversificando seus canais de venda.

Colonização

A tapioca é um produto derivado da mandioca, que foi a base da alimentação no Brasil durante a colonização do território pelos portugueses. É muito tradicional da culinária brasileira e tem conquistado espaço em Portugal, graças ao esforço de Cláudia Freire e o marido, o português Paulo Amaral. Desde a chegada a Portugal, em 2017, Cláudia tem trabalhado para popularizar a tapioca, um produto que, até então, era pouco conhecido entre os portugueses.

Cláudia começou sua jornada empreendedora no setor de confeitaria, produzindo doces sem glúten. Porém, a introdução de seus produtos no mercado português foi lenta, uma vez que a demanda ainda era pequena à época. O ponto de virada ocorreu quando ela começou a fazer tapioca em casa e os vizinhos se mostraram encantados com a novidade. Incentivada pelo feedback positivo, Cláudia decidiu investir na produção de tapioca e criar sua própria marca, a TAPIOFIT.

Para introduzir a tapioca no mercado, Cláudia e Paulo realizaram workshops e degustações em diversas localidades, incluindo hospitais e pequenas lanchonetes. A insistência em educar os consumidores sobre o que era a tapioca foi crucial para quebrar a resistência inicial. Durante a pandemia de Covid-19, a busca por opções de alimentação saudável aumentou, e a tapioca se destacou como uma alternativa prática e nutritiva, contribuindo para o crescimento das vendas.

Atualmente, a empresa produz cerca de duas toneladas de tapioca por mês. O portfólio da marca inclui não apenas a tapioca tradicional, mas também variações como a de batata-doce e a de açaí. Claudia planeja aumentar a capacidade para cinco toneladas mensais nos próximos dois anos, com foco especial em atender o mercado europeu.

Um de seus principais clientes já começou a vender os produtos da TAPIOFIT na Espanha, o que representa uma oportunidade de expansão. O casal acredita que o mercado europeu está mais aberto a produtos brasileiros de qualidade, e a tapioca pode conquistar espaço não apenas em Portugal, mas em todo o continente.

Cláudia reconhece que o crescimento em Portugal é um processo lento, que demanda paciência e resiliência. A construção da marca e a fidelização dos consumidores são aspectos essenciais para o sucesso. “Em Portugal, as coisas acontecem devagar, mas, com persistência, conseguimos ver resultados. Cada feedback é uma oportunidade de melhorar e adaptar nosso produto ao gosto dos consumidores”, afirma.

Sabor e identidade

A Yoki, marca icônica no Brasil, tem desempenhado papel fundamental na manutenção das tradições culinárias brasileiras em Portugal. Com a crescente demanda por produtos que representem a culinária do Brasil, a Yoki já está presente em diversas redes de supermercados e planeja dobrar as exportações para o país. Para brasileiros expatriados, os produtos Yoki são memória afetiva. A farofa, em particular, se destaca como um acompanhamento típico do churrasco brasileiro.

Nos últimos anos, a Yoki tem se destacado pela sua presença crescente em Portugal, uma resposta direta à demanda da comunidade brasileira da ordem de 600 mil pessoas, que buscam manter viva a tradição culinária do Brasil. A marca já está presente nas maiores redes de supermercados do país, como Continente, Auchan e Intermarché, além de lojas especializadas em produtos brasileiros. Essa expansão tem permitido que tanto brasileiros quanto consumidores locais descubram os sabores tradicionais do Brasil.

Foto A farofa é dos produtos mais consumidos pelos brasileiros em Portugal, e o motivo é a saudade de casa Divulgação

Apesar do sucesso, o processo de exportação de alimentos não é simples. Trazer produtos alimentícios de um país para outro envolve uma série de desafios logísticos e regulatórios. A Yoki, no entanto, tem conseguido superar essas barreiras por meios de sua parceria com a Origins Foods, parte do Grupo Requinte Brazil, que atua como distribuidora oficial dos produtos da marca em território português.

O plano de expansão da Yoki para o mercado português não se limita ao aumento das exportações. A empresa pretende investir em campanhas de marketing, direcionadas ao consumidor português, apresentando seus produtos de maneira mais ampla e destacando suas qualidades nutricionais e a versatilidade na culinária.

Celebração da cultura

O Rock in Rio Lisboa é um evento que vai além da música, funcionando como uma plataforma para a promoção da cultura brasileira em solo europeu. Realizado pela primeira vez em 2004, o festival se tornou um marco na cena musical e cultural de Portugal, atraindo visitantes de todo o mundo.

Desde sua primeira edição, o Rock in Rio Lisboa tem evoluído significativamente. A 10ª edição, realizada em junho de 2024, não só celebrou duas décadas de história, mas também reafirmou o festival como um dos maiores eventos de música da Europa. Com um público de 300 mil pessoas, a edição deste ano incluiu artistas de renome internacional.

O festival gerou impacto econômico significativo, não apenas para a indústria da música, mas também para o setor de turismo em Lisboa. Os números falam por si: 80 mil visitantes em dias de pico e milhões de pessoas alcançadas por transmissões ao vivo. Essa conexão entre Brasil e Portugal se reflete na troca cultural e na promoção de artistas e músicos de ambos os países.

Um dos aspectos mais impactantes do Rock in Rio Lisboa é seu engajamento com a comunidade local. O festival promoveu uma série de workshops e atividades voltadas para jovens, incentivando a criatividade e a expressão artística. Isso não só fortaleceu os laços entre os organizadores do festival e a população local, como ofereceu aos jovens a oportunidade de se envolver em um evento de grande escala, criando uma sensação de pertencimento e orgulho cultural.

A lista de artistas (line-up) da 10ª edição do festival foi cuidadosamente selecionado, para refletir a diversidade cultural que caracteriza tanto Portugal quanto o Brasil. Com a presença de diferentes gêneros musicais, como rock, pop, e música eletrônica, o festival se tornou um espaço onde diversas culturas se encontram. Com o sucesso desta edição, as expectativas para futuras realizações são altas. Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, destacou que o festival continuará a se expandir, introduzindo novas experiências e atrações que vão além da música.

A organização está planejando um novo espaço dedicado à arte e à cultura, onde os visitantes poderão explorar diferentes expressões artísticas. O Rock in Rio Lisboa se compromete a ser uma plataforma de transformação social, promovendo inclusão e sustentabilidade em cada edição.