PSD-Madeira faz três exigências ao Governo para “remediar” Orçamento

Presidente do Governo da Madeira não descarta voto contra o Orçamento do Estado para 2025 por parte dos eleitos da região, mas confia que a “situação vai ser remediada” na especialidade.

Numa altura em que o voto “irrevogável” contra o Orçamento do Estado (OE) anunciado pelo Chega coloca o ónus da viabilização no PS, o Governo ainda tem de garantir as revindicações dos três deputados do PSD-Madeira, que ameaçam não aprovar o documento.