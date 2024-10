PS quer ouvir ministro das Finanças no Parlamento antes de votar OE na generalidade

O PS quer que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, explique as razões da discrepância entre as previsões do crescimento económico apresentadas pela Aliança Democrática (AD) durante a campanha eleitoral e os valores que o Governo agora coloca no Orçamento do Estado para 2025 e no plano orçamental de médio prazo entregue em Bruxelas. Por isso, o PS vai apresentar um pedido de debate de urgência para 25 de Outubro, de forma a garantir que Miranda Sarmento é ouvido ainda antes do debate e votação na generalidade, marcados para 30 e 31 de Outubro.

