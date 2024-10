Parlamento dividido: PSD e PS querem actas eleitorais; PCP sozinho a defender Maduro

O PSD e o PS querem esperar para ver as actas eleitorais das presidenciais venezuelanas antes de se juntarem às vozes que proclamam a vitória de Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições de Julho naquele país. O debate de diversos projectos de resolução sobre as eleições de 28 de Julho deixou nesta quarta-feira o PCP isolado a defender Nicolás Maduro, mas também mostrou que os dois maiores partidos preferem uma posição mais diplomática sobre a matéria com o argumento de proteger a comunidade de cidadãos nacionais e lusodescendentes que vive no país.

