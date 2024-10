O nome mais presidenciável do PSD vai ao congresso, mas não discursa

O ex-presidente do PSD é um dos nomes apontados como possível candidato às eleições presidenciais. Montenegro já disse que “encaixa no perfil”. Marques Mendes vai ao Congresso, mas não fala.

Marques Mendes vai marcar presença no congresso do PSD, reforçando assim a sua posição como o mais presidenciável dos candidatos sociais-democratas a Belém. O antigo líder do PSD irá estar presente no primeiro dia do congresso, no sábado, mas não discursará, sabe o PÚBLICO. Para já, Marques Mendes mantém o tabu em torno de uma possível candidatura à Presidência da República, mas desta vez, ao contrário de anos anteriores em que também esteve apenas "de passagem", a sua presença ganha maior dimensão política.