Montenegro fez “mau cálculo político” ao não revelar reuniões com Ventura

A omissão dos encontros com o Chega e a IL da agenda pública do primeiro-ministro pôs Luís Montenegro numa posição em que o "não é não" sai fragilizado e em que o Governo perdeu a dianteira da narrativa política, consideram politólogos ouvidos pelo PÚBLICO. Nesta terça-feira, o líder do Chega repetiu que tem provas dos cinco encontros com o primeiro-ministro para negociar o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), mas recusou-se a apresentá-las fora do tribunal.

