Montenegro acabou com a ambiguidade de Portugal sobre Israel?

No debate preparatório do Conselho Europeu, que se realiza esta quinta e sexta-feira em Bruxelas, Luís Montenegro condenou o "uso excessivo de força" por parte do regime israelita e a "banalização da violência" sobre Gaza, a posição "injustificada" de Israel ao classificar António Guterres, líder da ONU, como persona non grata, e impedir a sua entrada no país, e pediu um "cessar-fogo imediato e permanente" na Faixa de Gaza.

