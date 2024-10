Conselho de Opinião diz que fim da publicidade “corta as pernas à RTP”

A presidente do Conselho de Opinião (CO) da RTP, Deolinda Machado, manifestou-se nesta quarta-feira na Assembleia da República contra o fim da publicidade no canal público e as rescisões de certa de 250 trabalhadores por mútuo acordo, como foi anunciado recentemente pelo Governo através do Plano de Acção para a Comunicação Social. Já o presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, elencou os vários problemas que a estação pode enfrentar com o fim da publicidade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt