RTP: muito mais do que oito canais de televisão

Há momentos na vida em que sentimos a futilidade de qualquer esperança. Como um dia em que vestimos a melhor roupa, preparamos o melhor penteado, colocamos o melhor sorriso, apenas para pôr o pé fora da porta e sermos logo recebidos com um belo presente de pombo na cabeça, perdoem-me a sinceridade gráfica.

Ver o que este Governo pretende fazer com a RTP provocou-me esta sensação. Não falo sequer do impacto que a perda de 20 milhões de euros em receitas de publicidade terão em todos os canais de televisão, rádio e plataformas anexas que a RTP detém e que a tornam num dos melhores exemplos de serviço público de informação e cultura que existe. Falo de mim, um jovem artista com o sonho de poder vingar neste mundo.

Para quem está a iniciar a sua carreira no mundo das artes, para quem quer criar e precisa de encontrar uma forma de chegar ao público, para quem quer tornar a arte numa forma digna e sustentável de viver, existir uma RTP é uma bênção. Porque a RTP é muito mais que oito canais de televisão.

A RTP está lá para os artistas e criadores deste país em todas as plataformas que produz, mas também pela enorme plataforma de divulgação de arte e cultura que representa. A RTP financia centenas de projectos no cinema, na ficção, no teatro, na música, na dança, na pintura e em tantas outras expressões artísticas. A RTP complementa, vai além de outros organismos públicos, como a DGArtes e o Instituto do Cinema e do Audiovisual, no desenvolvimento de um verdadeiro sector cultural em Portugal.

Quando comecei a querer ver séries portuguesas tão boas como as séries internacionais foi a RTP que largou formatos tradicionais e as começou a criar. Quando, enquanto actor, quis trabalhar em séries, foi sempre a RTP a produzi-las. Quando vejo filmes portugueses que gosto, no cinema, muitas vezes terminam com o agradecimento à produção da RTP. Esse agradecimento à produção surge também em espectáculos teatrais, concertos, bailados, exposições, etc... E mesmo quando procurei reportagens, entrevistas, qualquer registo sobre espectáculos em que entrei ou criações próprias, era sempre a família da RTP a abrir a primeira porta de divulgação.

Restringir a actividade, a própria sustentabilidade financeira da RTP, além de um ataque brutal ao próprio núcleo da cultura no país, é uma das maiores ameaças ao sonho de qualquer jovem artista em Portugal.

A receita da publicidade da RTP não paga apenas o Preço Certo e o Telejornal. Pode ser vista, aliás, como uma forma de redistribuição da riqueza, mecenato, até. Mais do que isso, permitir à RTP financiar-se por meios próprios além do financiamento público devia ser o desejo de qualquer estadista, dos sociais democratas aos liberais – afinal, queremos que as empresas públicas sejam apenas sorvedouros do investimento público ou possam elas próprias gerar lucro e contribuir para o Estado?

Que haja o bom senso e a decência de perceber a gravidade do que está a ser feito, de travar este caminho o quanto antes.