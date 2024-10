O julgamento de um Portugal sórdido que tem de se olhar de frente

Nestes dias de raiva acirrados pelo justicialismo populista e pelas condenações sumárias das redes sociais, é impossível não acolher com simpatia e atenção os pedidos para que se poupe Ricardo Salgado ao julgamento do caso BES. Ninguém com o mínimo de sentido de humanidade deixará de se sentir incomodado com a sujeição de uma pessoa idosa, frágil e doente ao julgamento do tribunal. Mas toda a simpatia se desvanece quando está em consideração a importância e o significado deste processo. Tanto como o tenebroso passado da pessoa, o que está em causa é um pedaço doloroso da história recente que não pode deixar de ser sujeito ao esclarecimento dos factos. Num Estado de direito democrático, só a justiça o pode garantir.

