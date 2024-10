Venâncio Mondlane convoca greve de protesto contra “os órgãos eleitorais corruptos” de Moçambique

Visita do candidato presidencial a Nampula levou a confrontos com a polícia. Quatro pessoas foram detidas. Há notícias de um ferido grave: “Chegou a altura do povo dar o sinal de que é ele que manda”.

No dia em que a polícia se envolveu em confrontos com os apoiantes de Venâncio Mondlane na sua visita a Nampula, a chamada capital do Norte de Moçambique, o candidato presidencial da oposição decidiu concretizar a ameaça que vinha fazendo e convocou para segunda-feira, dia 21, a partir das zero horas, uma greve nacional geral, para paralisar Moçambique e mostrar “o repúdio” pela manipulação eleitoral, contra os “órgãos eleitorais corrompidos” e contra “a ditadura” do partido único.