Musk deu 68 milhões de euros a grupo pró-Trump e é agora um “megadoador” republicano

Elon Musk doou cerca de 72 milhões de dólares (66 milhões de euros) ao grupo pró-Donald Trump no período de três meses. As informações federais divulgadas nesta terça-feira, 15 de Outubro, realçam a forma como o bilionário se tornou crucial para os esforços do candidato republicano para vencer as eleições presidenciais de 5 de Novembro.

O America PAC, criado pelo próprio Elon Musk, tem como principal foco mudar o sentido de voto de eleitores de estados muito disputados e que podem decidir os resultados das eleições. O grupo gastou cerca de 72 milhões de dólares (no período de Julho a Setembro), de acordo com as declarações apresentadas à Comissão Eleitoral Federal, mais do que qualquer outro grupo pró-Trump gastou nos esforços para angariar eleitores.

A campanha de Trump depende largamente de grupos externos para angariar eleitores, o que significa que o grupo fundado por Musk — o homem mais rico do mundo — desempenha um papel de grande dimensão na eleição renhida entre Trump e a democrata Kamala Harris. O CEO do fabricante de automóveis eléctricos Tesla foi o único doador do grupo neste período.

Musk, que já disse ter votado em candidatos democratas no passado, virou à direita nesta eleição. Apoiou Trump em Julho e apareceu junto ao candidato republicano num comício na Pensilvânia no início deste mês. Na quarta-feira, Musk disse numa publicação no X (antigo Twitter) que vai "dar uma série de palestras" em toda a Pensilvânia, menos de duas semanas depois da sua aparição com Trump no estado. E explicou que as pessoas só precisavam de assinar uma petição no seu site America PAC para assistir às palestras "até segunda-feira".

Como a agência Reuters notificou na semana passada, Musk planeava fazer uma campanha mais alargada a favor de Trump na Pensilvânia, considerado um estado crucial tanto para os republicanos quanto para os democratas.

Os donativos de Musk ao America PAC colocam-no no clube exclusivo dos megadoadores republicanos, uma lista que também inclui o herdeiro da banca Timothy Mellon e a bilionária dos casinos Miriam Adelson. No entanto, Musk financiou secretamente um grupo político conservador durante anos, muito antes do seu apoio público a Trump.

O America PAC recusou-se a comentar os donativos de Musk e o bilionário também não respondeu a um pedido de comentário. O grupo está concentrado em incentivar os norte-americanos que simpatizam com Trump mas nem sempre votam a fazê-lo em Novembro, uma estratégia de alto risco e trabalho intensivo da campanha do republicano.

O grupo, que começou o trabalho mais tarde nas eleições do que outras organizações do mesmo tipo, teve alguns problemas com a contratação de pessoas que andam de porta em porta a tentar garantir votos no candidato republicano. No final de Setembro, o American PAC tinha cerca de quatro milhões de dólares (3,6 milhões de euros) em caixa, segundo os registos.

Registos separados mostraram que Miriam Adelson, a magnata dos casinos, doou 95 milhões de dólares (87 milhões de euros) a outro grupo pró-Trump, o Preserve America PAC, no mesmo período.