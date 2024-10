Pelo menos dez ameaças de bomba em voos indianos nas últimas 48h

Desde segunda-feira, pelo menos dez voos de companhias aéreas indianas receberam falsas ameaças de bomba, avança a BBC. O fenómeno, que não é raro na Ásia, aumentou exponencialmente nas últimas 48 horas, desencadeando vários desvios e atrasos.

O meio de comunicação britânico avança que, na terça-feira, um avião da Air India Express foi escoltado para zonas não povoadas por dois caças, enviados pela Força Aérea de Singapura, na sequência de uma ameaça.“Uma vez em terra, o avião foi entregue à polícia do aeroporto. As investigações estão a decorrer”, escreveu Ng Eng Hen, ministro da Defesa de Singapura.

No mesmo dia, um avião da Air India, com partida de Deli e que rumava a Chicago, foi obrigado a aterrar, por prevenção, num aeroporto canadiano.

Na segunda-feira, três voos, com partida de Mumbai e que rumavam a destinos internacionais, foram desviados ou chegaram atrasados depois de serem detectadas várias ameaças na rede social X. A polícia deteve um suspeito adolescente. Dois dos sete voos ameaçados na terça-feira também estão relacionados com publicações nas redes sociais.

Os alvos das ameaças foram as companhias Air India e Air India Express, IndiGo, SpiceJet e Akasa Air. Este tipo de ameaças não é invulgar em países asiáticos, especialmente na Índia. Contudo, não há, para já, motivos que expliquem o aumento exponencial das ameaças nos últimos dias.

Em comunicado mencionado pela BBC, a Air India avançou estar a cooperar com as autoridades para que se identifiquem as pessoas por trás das ameaças. Estes atrasos e desvios podem resultar em milhares de euros em prejuízos para as companhias aéreas.

Os aeroportos indianos possuem um Comité de Avaliação de Ameaças de Bomba. Depois de uma avaliação da gravidade da ameaça, o comité toma medidas e acciona meios, como as brigadas antibomba, cães farejadores, polícia e médicos. Os voos com destinos internacionais podem levar ao envolvimento de operacionais desses países.

Em caso de ameaça de bomba, os passageiros saem dos aviões com as suas bagagens e são revistados novamente, assim como o interior do avião.