Errático Trump: ameaças sombrias, insultos pessoais e alguns passos de dança

Donald Trump esteve online depois da meia-noite de terça-feira para se gabar de ter arrasado nos exames cognitivos que nunca realizou e do seu colesterol, e, depois disse, de forma enganadora, que as alergias da vice-presidente Kamala Harris são uma “situação perigosa”. Por volta do meio-dia, estava a divagar numa entrevista durante a qual que não disse de forma clara se vai respeitar uma transferência pacífica de poder depois das eleições e, mais tarde, queixou-se do facto de a Fox News ter um assessor de Harris no ar. Na noite anterior, tinha sido o anfitrião de uma reunião municipal invulgar (“Foi espantoso!”), que começou com respostas longas a perguntas amigáveis e terminou com ele a balançar-se e a dançar ao som de uma música durante 39 minutos.

