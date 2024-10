Homens predominam nas assembleias municipais: só 31,2% dos membros são mulheres

As assembleias municipais em Portugal ainda são predominadas por homens. Ao todo, 2981 dos 9544 membros destes órgãos deliberativos são mulheres, o que equivale a 31,2%. O cenário de paridade ainda é mais longínquo se apenas forem considerados os membros eleitos indirectamente, como os presidentes de junta. Nesse caso, só 488 dos 3091 lugares são ocupados por elementos do sexo feminino, o que corresponde a 15,8%. Estes são alguns dos dados provenientes do Anuário das Assembleias Municipais 2022, que será apresentado nesta quarta-feira, às 11h, na Escola de Direito da Universidade do Minho.

