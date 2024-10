Constituída equipa para preparar nova subconcessão do Metro do Porto

Actualmente, a Metro do Porto conta com seis linhas em operação e 85 estações, espalhadas pelos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

A Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos (UTAP) do Ministério das Finanças constituiu uma equipa de projecto para preparar uma nova subconcessão do Metro do Porto, de acordo com um despacho publicado em Diário da República (DR). Em causa está a "constituição de uma equipa de projecto para dar início ao estudo e à preparação de uma nova parceria para a subconcessão da operação e manutenção do sistema de metro ligeiro na Área Metropolitana do Porto", refere o sumário do despacho.

O actual contrato de subconcessão, que está atribuída à ViaPorto, do grupo Barraqueiro, teve início em 2018 e termina em Março do próximo ano, e a nova subconcessão prosseguirá o modelo de parceria público-privada (PPP). A presidir à equipa estará Rita Santinho Martins, "por indicação da Coordenadora da UTAP", que também indicou Hong Cheng Leong, Luís Brandão e Francisco Ramos, e indicada pela secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, farão parte da equipa João Nuno Aleluia, Paula Dias Branco e Mariana Pessoa e Costa. Como suplentes estarão Cristiane Alves dos Reis, José Luís Barbosa, Inês Teixeira da Silva e Pedro Reis.

Actualmente, a Metro do Porto conta com seis linhas em operação e 85 estações, espalhadas pelos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Estão em construção a Linha Rosa (G), entre São Bento e Casa da Música (Porto), e a Linha Rubi (H), entre Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) e Casa da Música (Porto).