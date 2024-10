Prada e Axiom Space lançam-se à lua com novo fato espacial

Os fatos espaciais foram concebidos para resistir a temperaturas extremas no pólo sul lunar e suportar as temperaturas mais frias nas regiões permanentemente ensombradas durante pelo menos duas horas.

O grupo de luxo italiano Prada e a startup Axiom Space, sediada em Houston, revelaram nesta quarta-feira o design de um fato espacial que será utilizado na missão Artemis 3 da NASA à Lua.

A Artemis 3, planeada como a primeira aterragem de um astronauta na Lua desde a Apollo 17 em 1972, está actualmente prevista para 2026.

A nova Unidade de Mobilidade Extraveicular Axiom (AxEMU), apresentada no Congresso Internacional de Astronáutica em Milão, tem como objectivo combinar uma funcionalidade e uma estética altamente concebidas para enfrentar as difíceis condições lunares.

Os fatos espaciais foram concebidos para resistir a temperaturas extremas no pólo sul lunar e suportar as temperaturas mais frias nas regiões permanentemente ensombradas durante pelo menos duas horas, afirmaram as duas empresas numa declaração conjunta.

Os astronautas poderão efectuar caminhadas espaciais durante pelo menos oito horas.

A AxEMU já foi submetida a testes exaustivos, incluindo testes subaquáticos para simular o ambiente lunar. Está a aproximar-se da fase final de desenvolvimento, disseram as duas empresas.

"Estou muito orgulhoso do resultado que apresentamos hoje, que é apenas o primeiro passo de uma colaboração a longo prazo com a AxiomSpace", declarou Lorenzo Bertelli, director de Marketing da Prada, num comunicado.

Foto Lorenzo Bertelli, director de marketing da Prada Claudia Greco/Reuters

À medida que as indústrias da exploração espacial e do turismo se desenvolvem, as marcas de luxo estão a explorar possíveis parcerias.

No mês passado, a casa de moda francesa Pierre Cardin apresentou um fato de treino para astronautas, destinado a ser utilizado no centro da Agência Espacial Europeia em Colónia, Alemanha.

O grupo hoteleiro Hilton está a trabalhar com a Voyager Space para apoiar a concepção e o desenvolvimento de suítes para a tripulação a bordo da planeada estação espacial comercial Starlab.