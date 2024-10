Morreu Liam Payne, ex-membro dos One Direction

O músico britânico Liam Payne, antigo integrante da boys band One Directon, morreu esta quarta-feira, aos 31 anos, em Buenos Aires, capital argentina. A informação é avançada pela imprensa argentina, incluindo os jornais Clarín e La Nación.

Payne terá caído do terceiro piso do hotel Casa Azul Palermo para o átrio do edifício, tendo o óbito sido declarado no local. De acordo com os jornais argentinos, a polícia tinha sido chamada ao local para conter um "homem agressivo" e suspeito de estar "sob influência de drogas ou álcool".

Com Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles, Payne integrou um dos maiores fenómenos de música pop da década passada, os One Direction. Entre 2010 e 2016, a banda inglesa, formada nas audições para o programa televisivo de talentos X Factor, foi responsável por alguns dos álbuns e digressões mais rentáveis de sempre, incluindo a que passou pelo Porto em 2014.

A saída de Zayn Malik, em Março de 2015, ditou o início do fim do grupo, que originaria outras carreiras a solo de assinalável sucesso, nomeadamente a de Harry Styles.

Payne, que nasceu a 29 de Agosto de 1993 em Wolverhampton, participou pela primeira vez no X Factor com apenas 14 anos, tendo sido encorajado por Simon Cowell, um dos jurados, a regressar ao concurso dois anos mais tarde. Acabaria por fazê-lo, juntando-se aos futuros colegas de banda. Payne tornar-se-ia um dos principais letristas e compositores do grupo.

A solo, Payne editou apenas um álbum, LP1, datado de 2019 e com participações de J Balvin e Rita Ora.

O músico era pai de uma criança nascida em 2017, fruto de uma relação com a cantora Cheryl Cole. Teve também uma relação com a modelo britânica Naomi Campbell.