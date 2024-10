O icónico Mercado de Lagos celebra um século: é festa até 2025

Concertos, visitas guiadas e demonstrações de culinária ao vivo integram o programa das comemorações do centenário do Mercado Municipal de Lagos, no distrito de Faro, durante o mês de Outubro, anunciou a autarquia.

A construção do equipamento remonta ao primeiro quartel do século XX (1923/1924- aliás, é a inscrição de "1924" que encabeça a entrada do mercado), mas a sua inauguração oficial terá ocorrido a 15 de Janeiro de 1925, "de acordo com registos históricos consultados por dois investigadores da autarquia", indicou a Câmara de Lagos em comunicado.

Por isso, adianta, as comemorações arrancam este mês, estendendo-se até 15 de Janeiro de 2025, data em que será descerrada uma placa evocativa do centenário e lançada a obra "Mercado Municipal da Avenida (1924) -- Um Mercado Centenário", da autoria dos dois historiadores.

Foto Mercado da Avenida, o municipal de Lagos Bruno Conceicao/CM Lagos

As comemorações arrancam no sábado, às 10h, com uma visita guiada ao mercado, seguida de animação musical, prosseguindo a programação nos dias 23 e 31 de Outubro, pelas 10:30, com demonstrações de culinária, estando agendado para o dia 26, pelas 10:30, um concerto com Demmsax.

Foto Um mercado vivo Carlos Afonso/CM Lagos

O mercado

O centenário edifício "partilha com o Centro de Ciência Viva uma magnífica panorâmica sobre o plano de água da doca pesca, a avenida e a baía de Lagos", destaca a câmara. "No interior, o restauro realizado em 2004, integrou um painel de azulejos do artista Xana", além de "um outro painel evocativo da poetisa Sofia de Mello Breyner Andresen". Lá dentro, convivendo com outras culturas e artes, a vida do mercado continua vibrante.

