Lisboa celebra a inovação

Lisboa é o centro de um entusiasmante ecossistema de inovação que é dinamizado e apoiado pela Unicorn Factory Lisboa. A 21 de Outubro, no Capitólio, empreendedores, startups e toda esta comunidade serão celebrados nos Entrepreneurship Awards. O evento, que decorre da parte da tarde, é de inscrição obrigatória através do site da Unicorn Factory Lisboa.

“O principal objectivo é celebrar o crescimento de Portugal na inovação e reconhecer aqueles empreendedores que têm tido aqui uma contribuição maior, neste caso específico no último ano, para este crescimento”, explica Gil Azevedo, director executivo da Unicorn Factory Lisboa, que tem colocado Portugal como “o motor da comunidade global de inovação”. Esta iniciativa pioneira foi desenvolvida pela Câmara Municipal de Lisboa, através da visão do seu presidente e antigo Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, e tem como missão empoderar os empreendedores, fornecendo-lhes recursos e apoios essenciais para darem vida às suas ideias inovadoras e expandirem os seus negócios.

Foto Gil Azevedo, director executivo da Unicorn Factory Lisboa

Em dois anos, refere Gil Azevedo, “os resultados têm sido extraordinários”, “já apoiamos mais de 250 startups por ano – um crescimento de praticamente cinco vezes – e estamos a apoiar startups que se estão a expandir internacionalmente com o nosso programa de Scaling Up, e em que já apoiámos mais de 40 projectos portugueses ou que têm operação cá”, descreve. Ou seja, este ecossistema em Lisboa evoluiu desde os programas de incubação, contribuindo agora para que os projectos cresçam e possam escalar globalmente. “A própria palavra scaleup começou a surgir no mapa dos media, no léxico da área mais económica nos últimos dois anos, o que demonstra que, de facto, estamos a conseguir fazer este crescimento da inovação em Portugal com uma escala mais internacional”, sublinha o director executivo da Unicorn Factory Lisboa.

Será este sucesso, e quem o faz, que agora é celebrado durante a entrega dos Entrepreneurship Awards, que tem o apoio da Galp como parceiro principal e a Casa do Impacto, Concentrix e NTT Data enquanto parceiros nas categorias. Ao Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano, que foi criado em 2019, somam-se outras quatro, incluindo o Prémio Ecossistema, que destaca o contributo activo de uma personalidade ou organização; a StartUp Mais Promissora, que premeia a vencedora do programa Incubação Startup Lisboa by Unicorn Factory Lisboa e que receberá um convite para uma das principais feiras internacionais, o Slush, na Finlândia; a Melhor StartUp de Impacto reconhece uma solução inovadora e escalável para um desafio social e/ou ambiental, que recebe 2.500 euros, numa parceria com a Casa do Impacto. Igual valor, numa parceria com a NTT Data, recebe a Melhor StartUp Universitária.

Os Entrepreneurship Awards têm “o objectivo de envolver todos”, “dar visibilidade ao que se faz em Portugal, à excelente inovação que se faz no país e celebrar o crescimento que temos tido ano após ano, destacando os melhores”, explica Gil Azevedo.

Maior prémio de inovação social da Europa

Durante o evento que decorre no Capitólio, em Lisboa, serão também anunciados os finalistas do maior prémio de inovação social da Europa, o Lisboa Innovation for All, que este ano recebeu 325 candidatos das mais diversas geografias – de Espanha, França, Alemanha, à Índia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Singapura ou Brasil, num total de 40 países.

O Lisboa Innovation for All foi criado na sequência da eleição de Lisboa como Capital Europeia da Inovação 2023; foi decidido, por vontade do Presidente da Câmara, Carlos Moedas, que o valor seria investido em projectos que usem a tecnologia para resolver problemas sociais na cidade. No total, 360 mil euros serão atribuídos aos vencedores de três categorias: Qualidade da Educação (com particular atenção ao reforço de competências tecnológicas e diminuição do custo de vida dos estudantes universitários), Acesso a Cuidados de Saúde (através de projectos de prevenção em saúde), Integração de Migrantes (na procura de emprego e de habitação condigna). “No dia 21, vamos anunciar os nove finalistas, três por categoria, que vão poder trabalhar connosco e com a Câmara Municipal de Lisboa na implementação dos seus projectos. E depois, daqui a seis meses, aquele que tiver maior impacto na vida dos portugueses e dos residentes da cidade será considerado o vencedor e irá receber 120 mil euros”, refere Gil Azevedo. Ganha também a cidade e ganham os portugueses com estas ideias.

Projectos reconhecidos Em 2023, o Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano foi atribuído a Jon Fath, da fintech Rauva. Em anos anteriores, foi reconhecido o trabalho de Daniela Braga (Defined.ai), André Jordão (Barkyn), Joana Safael (Sensei), Miguel Santo Amaro (Coverflex).