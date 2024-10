Com passwords expostas na Internet, Portal das Finanças obriga a mudar as credenciais dos visados

Divulgação de lista com milhares de credenciais de utilizadores do Portal das Finanças não está relacionada com o ataque à Agência para a Modernização Administrativa.

Depois de saber que milhares de credenciais de acesso de utilizadores do Portal das Finanças foram divulgadas na Internet, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) revogou as senhas de acesso comprometidas, o que obrigará os utilizadores visados a mudar de password. Quando entram no site do fisco para acederem à sua página pessoal, os contribuintes em causa são informados de que a senha está “expirada” e, para continuarem, têm de definir uma nova.