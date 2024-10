S4Congress - Desafios emergentes e a Segurança dos Eventos Desportivos

Os espectáculos desportivos distinguem-se, entre outras características, pela paixão que geram nos adeptos. À intensidade emocional, que comporta desafios de segurança adicionais, juntam-se, hoje, novos factores de risco. No passado, a abordagem era mais simplista e centrada nos casos de violência entre adeptos. Actualmente, as ameaças são diversificadas e complexas, obrigando a uma abordagem holística, que integre complementarmente diferentes áreas de intervenção.

O terrorismo tornou-se uma ameaça real em eventos desportivos que, pela visibilidade e mediatismo, são identificados como soft targets. O rápido e constante desenvolvimento tecnológico traz novas ferramentas para garantir a segurança, mas também novos riscos. As actuais tensões geopolíticas transbordam para diferentes contextos, incluindo o desporto, contribuindo para o crescimento de expressões de intolerância e extremismo, ou para maior probabilidade de disrupção de um grande evento desportivo, com recurso a ciberataques.

Na última Conferência Safety & Security da UEFA, realizada em Setembro deste ano, em Lausanne, destacou-se o aumento de algumas tipologias de incidentes nas competições europeias, nomeadamente o uso de artefactos pirotécnicos, as invasões do recinto desportivo e o discurso de ódio e intolerância através das redes sociais. Foram apresentadas evidências que sublinham o papel preponderante das redes sociais como factor de amplificação destes fenómenos.

Ainda no passado sábado, no jogo Polónia x Portugal, um adepto invadiu o relvado para conseguir uma foto com Cristiano Ronaldo, algo que aconteceu com demasiada frequência no último Euro2024. E se as intenções do infractor não forem tão “inocentes” como tirar uma selfie? Não podemos ser complacentes e devemos desenvolver esforços para uma aprendizagem e partilha constantes, que permita actualizar conhecimentos e fortalecer redes colaborativas. Esta realidade exige apertada coordenação entre forças de segurança e organizadores de eventos, para garantir que as ameaças são neutralizadas e os riscos mitigados.

Com este pano de fundo, realizou-se em 2023 a 1ª edição do S4Congress (Safety, Security and Service at Sports Events), organizado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD). Este congresso afirmou-se como plataforma internacional de debate. No ano passado o congresso teve um público de 1000 profissionais (metade online) oriundos de 14 países. Foi palco do lançamento da versão portuguesa de um curso sobre segurança dos espectáculos desportivos, resultante da colaboração entre o Conselho da Europa, a APCVD e a Universidade de Liverpool, que conta, neste momento, com mais de 1500 formandos.

Este ano, o congresso volta a reunir em Viseu especialistas de renome, incluindo representantes de organizações internacionais como o Conselho da Europa, UEFA, FIFA, La Liga, Sports Ground Safety Authority, Football Supporters Europe, Federação Paulista de Futebol e International Centre for Sport Security (ICSS). A primeira edição do Congresso foi marcada pela entrevista ao saudoso Professor José Manuel Constantino, ex-Presidente do Comité Olímpico de Portugal, que nos deixou um importante legado. Este ano, a entrevista de encerramento terá como protagonista o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Eleita “Cidade Europeia do Desporto 2024”, Viseu acolherá também em Outubro, num evento paralelo ao congresso, a reunião da Direcção do Comité de Segurança dos Eventos Desportivos, do Conselho da Europa. Com a crescente complexidade das ameaças, estes eventos representam uma oportunidade para discutir desafios emergentes e partilhar soluções inovadoras, essenciais para proteger o desporto como espaço de união, tolerância e respeito.