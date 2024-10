Violoncelista Sandra Martins fecha o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada

Iniciada em Maio deste ano, a 10.ª edição do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, termina no dia 26 de Outubro, às 17h, com um concerto de violoncelista (e também clarinetista) Sandra Martins, a fechar uma programação por onde passaram Marco Oliveira e Ana Sofia Paiva com o espectáculo Paz, Poeta e Pombas, a celebrar a obra de José Afonso (em Maio), o sexteto Gume (Junho), o quarteto do baterista Mário Costa (Julho), Paulo Ribeiro com as Cantadeiras de Essência Alentejana (Agosto) e DJ Ride (Setembro). A Sandra Martins caberá protagonizar mais um dos chamados Concertos Invisíveis, nos espaços Capela e Cisterna, onde um instrumentista que não está à vista do público explora a acústica daqueles espaços.

Com mais de 15 anos de carreira, Sandra Martins tem colaborado com artistas portugueses como Júlio Pereira, Rodrigo Leão, André Gago, Vitorino, Manuel de Oliveira ou Carolina Deslandes, trabalhou com o cantor e compositor brasileiro Fred Martins e, a nível internacional, tem, segundo a sua biografia, colaborações com Kanye West, Gil Goldstein, Susan Palma-Nidel e a Companhia de Marionetas de Taiwan. Com quatro discos editados com a sua banda, Caixa de Pandora, integra a Orquestra Assintomática do bandoneonista argentino Martín Sued, participando no seu disco Igual Estamos Acá (2021). Em nome próprio, e em parceria com o guitarrista Francisco Sales, lançou em 2022 um álbum intitulado Jardim de Inverno e, já em 2024, publicou um single com videoclipe, este a solo, a que deu o título de Meu Sul.

Criado em 2015, o ciclo Há Música na Casa da Cerca resulta de uma parceria entre a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea e a editora e produtora discográfica PontoZurca.