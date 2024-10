Ricardo Gil Soeiro e dupla Angélica Varandas e Luísa Azuaga vence Prémios PEN

Ricardo Gil Soeiro e a dupla de Angélica Varandas e Luísa Azuaga venceram os Prémios PEN nas áreas de Ensaio e Tradução, respectivamente, no valor pecuniário de 7.500 euros cada, foi na terça-feira divulgado.

A obra Acariciar a mais longínqua das estrelas (2023, editora Abysmo), do poeta e ensaísta Ricardo Gil Soeiro, venceu na área de Ensaio. O professor auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador no Centro de Estudos Comparatistas da mesma instituição já tinha sido finalista do Prémio PEN de Ensaio 2016 com com o livro A Sabedoria da Incerteza.

O júri nesta categoria foi coordenado por António Carlos Cortez e constituído ainda por Dora Nunes Gago e por Patrícia Infante da Câmara.

A tradução do poema épico medieval de um autor anónimo inglês Beowulf (ed. Assírio & Alvim) valeu a Angélica Varandas e Luísa Azuaga o prémio na categoria de Tradução.

A tradução do inglês medieval para português foi efectuada a partir da edição revista de Bruce Mitchell e Fred C. Robinson, publicada em 2006.

O júri nesta categoria foi coordenado por Elisabete de Sousa e constituído por Alda Rodrigues, Frederico Pedreira e Gilda Lopes da Encarnação.

Os galardões vão ser entregues no auditório da Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, na Torre do Tombo, em Lisboa, no dia 5 de Novembro, às 17h.

O PEN Clube atribui galardões alternadamente: este ano foram abrangidas as Categorias de Ensaio e Tradução, no próximo ano serão distinguidas obras nas categorias de Narrativa e Poesia.

Em Outubro do ano passado, as escritoras Andreia C. Faria e Lídia Jorge venceram os prémios do PEN Clube Português, respectivamente nas categorias de Poesia e Narrativa. Andreia C. Faria venceu o prémio com o livro Canina e Lídia Jorge com Misericórdia.