A revolução em curso do cinema português — para os americanos verem, no MoMA

A caminho de eleições, os americanos podem olhar para a utopia. The Ongoing Revolution of Portuguese Cinema começa a 17 no Museum of Modern Art. O programa é de Francisco Valente

Quando chegou a assistente de curadoria do departamento de cinema do Museum of Modern Art (MoMA), Francisco Valente encontrou um desejo que já existia na instituição nova-iorquina de "fazer algo com o cinema português". A sua chegada fez essa ideia ganhar força. Não houve por isso qualquer resistência — "foi uma das minhas surpresas", diz ao PÚBLICO —, não foi necessário sequer lutar para fazer sobreviver incólume a lista grande, mais de quatro dezenas de títulos, que constitui The Ongoing Revolution of Portuguese Cinema. É o importante ciclo sobre um processo revolucionário formal e inventivo que continua em curso e a que se chama "cinema português".