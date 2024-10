Quinta na TV: Fiama, Zeca e Ramsés, o Grande

O preço do azeite, as pinturas rupestres de Altamira e a criminalidade em Chelsea são outros assuntos do dia.

CINEMA

Altamira

Cinemundo, 21h

Hugh Hudson (Momentos de Glória) filma a história da revelação das pinturas rupestres de Altamira, no último quartel do século XIX, pelo jurista espanhol Marcelino Sanz de Sautuola, aqui interpretado por Antonio Banderas.

SÉRIE

O Detective de Chelsea

RTP2, 22h01

Os serões do segundo canal acolhem este policial britânico criado por Peter Fincham e passado em Chelsea, zona londrina mais conhecida pela elevada concentração de habitantes milionários, mas nem por isso imune à criminalidade. Aos comandos está o inspector Max Arnold (Adrian Scarborough), em parceria com a detective Priya Shamsie (Sonita Henry). Para ver de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

Ramsés, o Grande

História, 22h16

Estreia. Em seis episódios debitados aos pares, a ritmo semanal, narram-se os feitos do faraó Ramsés II – sobretudo os militares e arquitectónicos – durante seu longo reinado sobre o Antigo Egipto (aproximadamente entre 1279 a.C. e 1213 a.C).

Suportada por efeitos visuais de ponta e por dados recolhidos das mais recentes descobertas arqueológicas, a série permite ter “uma visão imersiva das batalhas, templos e cerimónias religiosas da época”, assegura o canal, bem como “visualizar o impacto das construções monumentais e das campanhas militares”. Por outro lado, oferece um retrato pessoal de Ramsés desde a infância faraónica até à morte, passando pela relação com a rainha Nefertari.

A Secreta Harmonia do Mundo: Fiama Hasse Pais Brandão

RTP2, 22h56

Em estreia, um documentário sobre Fiama Hasse Pais Brandão (1938-2007), a premiada escritora que revolucionou a poesia portuguesa a bordo do movimento Poesia 61 e que deu cartas também no teatro, quer como dramaturga quer enquanto co-fundadora do Grupo Teatro Hoje. Assinado por Abílio Leitão, este trabalho “ensaia pistas de leitura sobre este legado literário a ser redescoberto pelos leitores actuais”.

Louder: The Soundtrack of Change

Max, streaming

Estreia. Assinado por Kristi Jacobson e com produção de Selena Gomez e Stacey Abrams, olha para mulheres na música, gabando-se de contar com alguns dos nomes mais icónicos de todos os tempos. Foca-se em nomes que vão da banjoísta Rhiannon Giddens até Melissa Etheridge ou Chaka Khan, passando pela rapper H.E.R, a artista country Mickey Guyton, a vocalista Kathleen Hanna (de Bikini Kill e Le Tigre e figura de proa do movimento riot grrrl), Queen Latifah, Salt-N-Pepa, Linda Ronstadt ou Tracy Chapman.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Na altura em que arranca a campanha olivícola, com previsões de produção aumentada relativamente ao ano transacto, a RTP passa uma reportagem que vai do Alqueva à Andaluzia investigar as razões para a carestia do azeite – com tendência para que o preço continue a subir. “Fizemos contas. Descobrimos fraudes”. Eis uma das conclusões de Ouro líquido, uma peça de Sandra Vindeirinho, com imagem de Fábio Siquenique e Rui Machado Rodrigues, e edição de imagem de Pedro Pessoa.

Grande Entrevista

RTP1, 2h27

Vítor Gonçalves entrevista a cientista Maria Manuel Mota, na qualidade de directora executiva do recém-criado Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, resultante da fusão do Instituto Gulbenkian de Ciência e do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, que era dirigido por ela.

MÚSICA

José Afonso - Maior Que o Pensamento

RTP1, 23h47

A 25 de Maio de 1983, José Afonso subiu ao palco do Coliseu do Porto rodeado de amigos. O momento ficou para a história pela celebração musical da sua carreira e por ter sido o seu derradeiro concerto. Em Junho passado, volvidos mais de 40 anos, um grupo de músicos juntou-se para lembrar e homenagear o cantautor: Francisco Fanhais, Júlio Pereira, Janita Salomé, Rui Pato, Octávio Sérgio, Nuno Oliveira, João Afonso, Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, Jorge Palma, Teresa Salgueiro, B Fachada, Ricardo Ribeiro, Lena d’Água e Dino d’Santiago. É esse espectáculo que vai para o ar esta noite.

INFANTIL

A Casa de Bonecas da Gabby

Panda, 18h30

Gabby, os seus amigos felinos e os pequenos espectadores “põem a mão na massa (...) enquanto aprendem muitas receitas, artesanatos e músicas ‘gatásticas’”. É o que prometem os novos episódios da série que verte livremente para a televisão o livro The Little Dollhouse, de Jan Lebeyka, em emissão de segunda a sexta.