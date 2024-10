Grande Museu Egípcio começa a abrir 12 das suas salas antes da inauguração oficial

O Grande Museu Egípcio, ambicioso projecto que está a ser construído há mais de uma década, perto das pirâmides de Gizé, e no qual o Estado egípcio já investiu o equivalente a mais de mil milhões de dólares, começa a partir desta quarta-feira a abrir 12 das suas salas para até 4000 visitantes por dia. Esta pré-abertura da instituição, cuja data de inauguração oficial não é ainda conhecida — aliás, foi já adiada sucessivamente por vários motivos, entre eles a pandemia de covid-19 —, servirá para os responsáveis identificarem possíveis problemas operacionais.

Os objectos exibidos nas 12 salas que agora abrirão documentam aspectos da sociedade, da religião e da doutrina no Antigo Egipto, afirmou Al-Tayeb Abbas, assistente do ministro das Antiguidades do Egipto, à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP). Os espaços estão organizados por dinastias e cada um terá em exposição pelo menos 15 mil artefactos, escreve por sua vez o jornal britânico The Guardian.

Desde 2022 que algumas secções do museu vêm abrindo ocasionalmente para “visitas guiadas limitadas”, refere a Associated Press. Sobre as salas de exposição, Eissa Zidan, identificado no texto da agência como “director-geral para as áreas do restauro preliminar e da transferência de antiguidades”, diz estarem todas equipadas com tecnologia de ponta e apresentações multimédia para explicar como vivia a civilização egípcia. “O museu não é apenas um lugar para exibir antiguidades: também tem como objectivo atrair crianças para que estas aprendam sobre a história do Antigo Egipto. É um presente para o mundo inteiro”, diz.

O novo museu acolherá a colecção de tesouros de Tutankhamon, assim como o seu túmulo. ​As autoridades egípcias esperam que a instituição robusteça significativamente a capacidade de atracção turística do Cairo. O turismo desempenha um papel fundamental na economia do Egipto: no ano passado, segundo um relatório do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o sector injectou 953 mil milhões de libras egípcias nas contas do país, um valor sem precedentes, e que elevou a sua contribuição para o Produto Interno Bruto em quase 24%. O Egipto recebeu 14,9 milhões de turistas em 2023, assim batendo o recorde de 14,7 milhões de visitantes estabelecido em 2010.