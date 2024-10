Matt Sweeney, dos Hard Quartet: “É tudo uma merda, a vida é complicada... A guitarra é outra coisa”

Stephen Malkmus, Matt Sweeney, Emmett Kelly e Jim White são os Hard Quartet, um supergrupo de indie rock com um currículo que nunca mais acaba. Lançaram agora o primeiro disco. Falámos com Sweeney.

Listar as ligações e o currículo de cada um dos membros do Hard Quartet é algo que pode ser ligeiramente maçudo. Mas há que explicar quem é esta gente e porque é que interessa, à partida, o supergrupo formado no ano passado para gravar um disco em segredo em Malibu (Los Angeles, Califórnia), um álbum homónimo que saiu no início do mês pela Matador, editora, que, tal como os membros da banda, é instituição do indie rock. Estrearam-se em palco na semana passada, em Los Angeles.