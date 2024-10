Xana Novais choca o museu com prazer, dor e amor

Foi em 2016 que Xana Novais interpretou, com André Araújo, O Céu É Apenas Um Disfarce Azul do Inferno, criação de Joana von Mayer Trindade e Hugo Calhim Cristóvão que então se estreava no alkantara festival, em Lisboa. A intensidade de movimentos de queda e fricção custou à performer o piercing que lhe rasgou a pele e salpicou de sangue o linóleo. A dança não parou e ela ergueu-se do chão, ainda mais demoníaca e poderosa.

