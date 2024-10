Ilha de Páscoa está presa num vórtice oceânico de plástico. Cadeia alimentar contaminada por microplásticos

A Ilha de Páscoa, um pequeno e remoto pedaço de terra no meio do Oceano Pacífico, luta contra um vórtice global de resíduos plásticos. De acordo com dados municipais de Rapa Nui, o nome local, a ilha recebe cerca de 50 vezes mais plástico e microplástico do que as costas do Chile. Isto deve-se em grande parte à sua localização no Giro do Pacífico Sul, que traz o lixo da Austrália, da América do Sul e dos navios de pesca.

“O microplástico que encontramos na zona costeira não é nosso”, disse Moiko Pakomio, biólogo marinho do governo local, acrescentando que, globalmente, a maioria dos microplásticos vem de embarcações de pesca que descartam os seus resíduos no oceano. “Esses (resíduos de plástico) decompõem-se à medida que viajam ao longo das correntes e degradam-se até se tornarem microplásticos”.

Aumentar

Segundo Pakomio, os microplásticos também contaminaram a fauna local, incluindo os ouriços-do-mar que os residentes e outros animais marinhos comem, contaminando toda a cadeia alimentar.

“Os microplásticos têm crescido exponencialmente e isso é terrível”, disse Pedro Edmunds, prefeito de Rapa Nui. “Está a afectar as nossas vidas, está a afectar a nossa comida, os peixes azuis que vivem no nosso oceano e dos quais dependemos para obter proteínas.”

Isso levou Edmunds e outros moradores da ilha a liderar uma campanha contra a poluição plástica. Edmunds espera que se chegue a um acordo na Coreia do Sul no próximo mês para ajudar a reduzir a utilização de polímeros de plástico. Embora a ilha esteja a apelar ao mundo para que reduza os resíduos de plástico, Edmunds disse ter descoberto que a maior parte da contaminação vem do seu próprio país.

“Descobrimos que 58% do plástico que Rapa Nui recebe vem do Chile continental”, disse Edmunds. “É o Chile que está a contaminar as águas chilenas e também Rapa Nui.”