Plataformas e serviços do Estado ainda estão em baixo após ciberataque

Alguns serviços e plataformas do Estado continuam em baixo ou com problemas de acesso depois de a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) ter sido alvo de um ciberataque na passada quinta-feira. A AMA avançou, entretanto, que está a implementar "um conjunto de medidas preventivas e correctivas" para garantir que a normalização dos serviços acontece de forma "progressiva e segura", e algumas plataformas e portais até já se encontram operacionais, mas há outros que não.

É o caso da app id.gov.pt, que permite guardar, consultar e partilhar o cartão de cidadão, a carta de condução e o cartão da ADSE, por exemplo, e outros serviços do site gov.pt. O PÚBLICO questionou a AMA sobre que serviços se encontram em baixo e qual a previsão de resolução destas falhas, mas não recebeu resposta até agora.

A AMA adiantou, no entanto, que já estão disponíveis os seguintes serviços digitais: autenticação com Chave Móvel Digital e Cartão de Cidadão, assinatura digital com cartão de cidadão e notificações electrónicas. Também estão disponíveis alguns portais e sites públicos geridos pela AMA, como o site da própria agência, o autenticação.gov (portal de identificação, autenticação e assinatura digital do Estado), o Mosaico (modelo de referência para a Administração Pública), o portal Mais Transparência (sobre gestão dos recursos públicos do Estado Português) e ainda outras plataformas e serviços para entidades públicas e privadas.

Durante vários dias, os médicos do SNS (Serviço Nacional de Saúde), em particular os médicos de família, estiveram impossibilitados de enviar receitas aos utentes via SMS, situação que está, entretanto, normalizada, segundo disse ao PÚBLICO fonte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). O facto de esta modalidade ser obrigatória desde 2016 para todas as entidades do SNS causou "vários constrangimentos", já que muitos utentes acabaram por não ter acesso ou por sair dos serviços de saúde sem as suas receitas, segundo explicou a presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá.

Na passada sexta-feira, um dia depois do ataque informático, a AMA informou que "alguns serviços já se encontram operacionais" e alertou que caso existam eventuais contactos com pedidos para recuperar credenciais estes "devem ser ignorados".

A AMA ressalvou que, "no caso de existirem eventuais contactos, através de qualquer canal, com pedidos de informações pessoais para recuperação de credenciais da Chave Móvel Digital, estes devem ser ignorados" e agradece a "compreensão de todas as entidades parceiras e trabalhadores" da agência "no restabelecimento da operação, bem como a compreensão de todos os cidadãos e empresas que possam estar afectados com os constrangimentos em causa".

O ciberataque levou a uma disrupção na rede da AMA, tendo o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) avançado que havia um "impacto substancial ao nível dos serviços suportados por esta entidade, tais como a Autenticação.Gov e o Gov.ID", estando a acompanhar a situação. No portal Gov.pt ainda aparece a seguinte mensagem: "os serviços estão a ser recuperados de forma progressiva" em consequência do ataque informático. "Lamentamos o incómodo causado e agradecemos a compreensão".

Num comunicado enviado as redacções na segunda-feira à tarde, a agência refere que "mantém o compromisso de repor a normalidade dos serviços digitais e continua a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades nacionais competentes em matéria de cibersegurança e cibercrime para restabelecer tão breve quanto a segurança que permita o pleno funcionamento das operações".