PJ diz que houve “premeditação” no caso do pai que regou o filho de 5 anos com gasolina

A Polícia Judiciária (PJ) diz que houve "premeditação" no caso do pai que tentou matar o filho de 5 anos, regando o seu corpo com gasolina, na manhã desta segunda-feira, 14 de Outubro, na casa da família na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra. Antes de o fazer, terá deixado a criança inanimada. Na casa estava o outro filho do casal, com 6 anos, sendo que a mãe já tinha saído para trabalhar.

A confissão foi feita pelo próprio quando foi deixar o filho mais velho a casa dos pais, por volta das 9h, como fazia habitualmente. Questionado pelos avós das crianças sobre onde estaria o menino mais novo, terá confessado: "Fiz uma asneira", dizendo que o filho estaria morto e fugindo do local. Também terá dito na rua que tinha matado a criança.

Segundo informações da PJ de Setúbal, o próprio ligou para a GNR a confessar o crime, acabando mais tarde por ser detido pelos militares do posto da GNR da Quinta do Conde, que accionaram a PJ. Foi detido e será presente nesta terça-feira, 15, a tribunal para aplicação das medidas de coacção.

Segundo o coordenador da PJ de Setúbal, João Bugia, "ao ser questionado sobre o paradeiro do outro filho, o detido começou a gritar, a correr e a fugir". "Os pais do detido perceberam que havia alguma coisa que não estava bem, foram a casa do filho e encontraram o outro neto, o menino de 5 anos, inanimado", disse.

"O menino, que tinha sido regado com gasolina, foi transportado para o hospital", acrescentou o responsável da PJ de Setúbal, salientando que é preciso esperar pelo relatório médico sobre o estado de saúde da criança.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, informou apenas que a criança "está estável, mas permanece internada".

A PJ de Setúbal prossegue as investigações para apurar as circunstâncias e as motivações da alegada tentativa de homicídio. O homem de 31 anos está detido, já prestou declarações, mas até ao momento ainda não foi possível ouvir a mãe das crianças, que esteve a acompanhar o menino hospitalizado.

Segundo o Jornal de Notícias, o alegado homicida terá participado num programa de televisão da TVI Love On Top e, no passado, já teria escrito nas redes sociais que "um dia ia tirar os filhos deste mundo para eles no futuro não sofrerem".