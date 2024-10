Infarmed autoriza rótulo em inglês de medicamento para parkinson em ruptura

O Infarmed autorizou o uso com rótulo em inglês do medicamento Oprymea (0,52 mg), usado para tratar sintomas da doença de parkinson, que está em ruptura de stock, anunciou o regulador.

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), esta autorização é "a título excepcional" e abrange os comprimidos de libertação prolongada com dosagem 0,52 mg, apresentados em embalagem de 30 unidades.

De acordo com o Infarmed, as embalagens serão acompanhadas de folheto informativo em português. Em menos de uma semana, é a segunda vez que o Infarmed toma uma decisão desta natureza, sendo no caso anterior um medicamento para a diabetes.

Para facilitar o acesso ao medicamento, o número de registo, preço e comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde serão os mesmos do medicamento autorizado em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa não sofrem alterações.

O Oprymea, comprimido de libertação prolongada 0,52 mg, faz parte da lista divulgada em Setembro pelo Infarmed de medicamentos cuja exportação está temporariamente suspensa.

Esta lista é definida todos os meses e inclui medicamentos em ruptura no mês anterior cujo impacto tenha sido considerado "médio ou elevado", bem como os que estejam a ser abastecidos ao abrigo de Autorização de Utilização Excepcional (AUE).

A proibição destina-se a assegurar o abastecimento do mercado nacional após a ocorrência de uma ruptura e aplica-se a todos os intervenientes do circuito, incluindo aos fabricantes.