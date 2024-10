Caso BES: “O MP devia pugnar pelo respeito e dignidade de qualquer pessoa”

Dez anos após a queda do Banco Espírito Santo (BES), vimos na manhã desta terça-feira a imagem do antigo presidente, Ricardo Salgado, a caminhar lentamente até ao tribunal, apoiado na sua mulher, enquanto é cercado por jornalistas e lesados. Para a ex-vice presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Márcia Martinho Rosa, este é um retrato que põe em causa a dignidade do ex-banqueiro e que desrespeita “​todas as cartas internacionais" de direitos humanos”.

