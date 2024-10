A rede de apoio que faz toda a diferença para mulheres com câncer de mama

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A jornalista Ana Cristina Fiedler, 48 anos, sentiu-se totalmente desamparada quando, em agosto de 2023, foi diagnosticada com câncer de mama. “Foi como se eu estivesse em um deserto, pois estava num país diferente, sem nenhum histórico de alguém conhecido que tivesse enfrentado a doença. Cheguei, inclusive, a pensar em voltar para o Brasil”, conta, ela, que se mudou para Portugal em 2018.

Passado o susto inicial, Ana, que recentemente encerrou o tratamento quimioterápico, só tem a agradecer. “Por todos os lugares que passei, hospitais, laboratórios de exames, centros de atendimento, encontrei profissionais e seres humanos incríveis. Isso me deu uma tranquilidade para continuar em Portugal”, diz. Para ela, foi surpreendente a forma como foi recebida no Sistema Nacional de Saúde (SNS). “Tudo funcionou impecavelmente”, ressalta.

Ana também encontrou apoio numa instituição privada, a Associação Partilhas e Cuidados em Lisboa e Cascais, que havia sido recém-criada pela paulista Camila Cavalcanti. “Ali tive um suporte complementar fundamental, tudo gratuitamente. Pude me consultar com um dentista antes de iniciar a quimioterapia, pois não se pode mexer nos dentes durante o tratamento. Passei a me consultar com um psicanalista, o brasileiro André Marouço, e, depois de operada, tive todo o acompanhamento de uma oncoterapeuta”, relata.

Foto A jornalista Ana Cristina Fiedler, ao centro, ladeada pela enfermeira Marta Maia e pela amiga Michelle Rôças, que a acompanhou em várias sessões de quimioterapia Arquivo pessoal

Para a jornalista, toda essa infraestrutura de apoio é fundamental para qualquer pessoa que esteja com a saúde debilitada. Mas ela faz um apelo: “Que as mulheres façam, constantemente, o autoexame de toques nos seios. Isso é fundamental para que de identifique qualquer alteração, qualquer nódulo que possa indicar câncer de mama. Esse autoexame deve ser acompanhado por exames de imagens. Nada substitui uma ida ao médico”. Ana está empenhada em difundir esses alertas, sobretudo neste mês, o Outubro Rosa.

“Ana foi a primeira pessoa que atendemos”, afirma Camila, que faz um amplo trabalho de conscientização sobre a importância de se cuidar da saúde. Para tanto, criou, há seis anos, o Movimento do Otimismo, que reúne pessoas todas as quartas-feiras pela manhã para a prática de atividades físicas e para o convívio social. “Como gosto de correr, pensei em criar uma rede de apoio por meio da corrida. De início, marquei com quatro ou cinco portuguesas, mães de colegas da minha filha na escola para troca de experiência. Tempos depois, já tínhamos mais de 100 pessoas nas nossas atividades”, relata.

Coquetel de apoio

Camila aproveitou toda essa adesão para retomar um projeto que havia feito no Brasil, mais precisamente em Niterói, Rio de Janeiro. Quando uma cunhada dela foi diagnosticada com câncer, decidiu levantar a bandeira da importância da prevenção no Outubro Rosa. A cunhada, no entanto, morreu antes de a campanha ser finalizada. Mas Camila a levou diante. Era 2016. Anos depois, já em Portugal, com o Movimento do Otimismo a pleno vapor, cumprindo sua missão, a paulista foi convidada para ser embaixadora da Associação Partilhas e Cuidados em Lisboa e Cascais. A entidade já existe há 10 anos, com atuação apenas no Algarve e em Chaves.

“Há pelo menos seis pessoas no Movimento do Otimismo com câncer, mas que estão sempre presentes nos encontros e que não abrem mão dos exercícios físicos, pois sabem a importância deles para a saúde”, assinala Camila. Ela conta que, mesmo aqueles que não gostam de corridas, têm se juntado ao grupo, pois outras atividades foram incorporadas à rotina, com o beach tennis e o remo. “Não há limite de idade para os participantes, temos de adolescentes a pessoas mais velhas, de várias nacionalidades”, complementa.

Apesar de todos dos profissionais parceiros — médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas — doarem serviços à associação, seja online, seja presencial, Camila sabe que, para ampliar os serviços, é preciso recursos. Por isso, ela decidiu promover um coquetel beneficiente do Outubro Rosa, nesta quinta-feira, 17 de outubro, a partir das 17h, no Palacete Virtvs. Famosos brasileiros que vivem em Portugal, como Marcelo Anthony, Suzana Werner e Úrsula Corona, aderiram à campanha e estão estampando as camisetas no evento nas redes sociais. “Já temos mais de 80 pessoas confirmadas”, diz.

A campanha do Outubro Rosa foi engrossada para Embelleze, empresa que trabalha com produtos para cabelos de mulheres. Durante este mês, todos os produtos da linha Novex terão 10% das vendas destinados à Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro de Mama (APAMCM).