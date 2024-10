Numa conferência de imprensa na sede do partido, o líder do Chega acusou o Governo de não ter negociado o Orçamento à direita e de o ter feito com o PS.

Contra e irrevogável. São estas as duas garantias que André Ventura anunciou quanto ao sentido de voto do Chega à proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2025.