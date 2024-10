Portugal retira bandeira a navio que transporta explosivos para Israel

Foram realizadas as diligências técnicas para proceder à retirada da bandeira portuguesa ao navio cargueiro Kathrin, que transporta material explosivo para fabricantes de armas da Polónia, Eslováquia e Israel, segundo afirmou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) à Renascença.

O Kathrin, de propriedade alemã, estava até esta terça-feira registado na Madeira. Segundo a mesma fonte, "o registo do navio foi definitivamente cancelado", o que possibilitou a retirada da bandeira portuguesa.

A presença da bandeira portuguesa no navio tinha suscitado críticas de partidos, nomeadamente do Bloco de Esquerda, que chegou a pedir a audição do ministro Paulo Rangel na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros.

Mariana Mortágua, a líder bloquista, acusou Rangel de ser "o barqueiro das bombas que estão a fazer o genocídio em Gaza" e de ocultar informação sobre o navio. O partido chegou a reunir três mil assinaturas a exigir a retirada da bandeira ao navio.

O mesmo ministro, em entrevista à Hora da Verdade, do PÚBLICO e da Renascença, admitiu que o cargueiro transportava explosivos para o fabrico de armas em Israel e garantiu que o Governo teria questionado o armador do navio.