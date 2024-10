Francisco Assis e Álvaro Beleza desvalorizam apelo de Pedro Nuno Santos aos comentadores do PS. Ana Gomes e Miguel Prata Roque defendem que dirigentes devem falar dentro dos órgãos do PS.

Comentadores do PS - a quem Pedro Nuno Santos pediu " uma só voz politicamente” - interpretam as palavras do secretário-geral dos socialistas como um “desabafo” que não vai surtir efeito, num “momento difícil” para o partido, que está dividido entre o voto contra o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e a abstenção.