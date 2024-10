Não há margem para mais nada

Quando o PS anda entretido a falar sobre si próprio e para si próprio (consequência de ainda ninguém ter compreendido a posição do partido em relação ao Orçamento do Estado), com a divulgação do Plano Orçamental-Estrutural de Médio Prazo, ficou claro que Portugal tem pouca margem financeira para mais medidas em 2025 e que, nos próximos anos, esta será progressivamente reduzida. Isto enquanto a AD repete o proverbial embuste eleitoral: em campanha, as previsões para a economia são umas; chegados ao Governo, passam a ser outras, bem mais modestas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt