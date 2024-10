Luís Montenegro “dá muito trabalho” a toda a gente

A estratégia do primeiro-ministro de insistir no “não é não” exerce pressão sobre o líder da oposição e é publicamente habilidosa.

O Orçamento do Estado 2025 foi feito a pensar na eventualidade de eleições. A proposta do Governo incide em todos os pontos nevrálgicos do eleitorado, dos mais novos aos mais velhos, do universo de votantes da Iniciativa Liberal ao núcleo duro do Partido Socialista, aumenta despesa, reduz impostos e promete um excedente.