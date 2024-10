Soldados da ONU vão manter as suas posições no Líbano, apesar dos ataques de Israel

Mais de 400 mil crianças no Líbano foram deslocadas nas últimas três semanas. Bombardeamento em localidade cristã, no Norte do país, matou 22 pessoas que tinham fugido da violência.

As condenações aos ataques de Israel contra a missão de paz das Nações Unidas no Líbano chegaram ao Conselho de Segurança, que manifestou, pela primeira vez, por unanimidade, “fortes preocupações depois de várias posições da UNIFIL terem sido alvo de fogo nos últimos dias”. Na declaração, que não nomeia Israel, os 15 membros do órgão da ONU responsável pela manutenção da segurança internacional “instaram todas as partes a respeitar a segurança do pessoal e das instalações” da missão.