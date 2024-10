Marine Le Pen interrogada em processo de desvio de fundos europeus

A antiga líder e eurodeputada da União Nacional francesa, Marine Le Pen, foi interrogada nesta segunda-feira, em Paris, no âmbito do processo dos assistentes parlamentares europeus que terão sido pagos pelas instituições europeias para efectuar funções políticas nacionais. No interrogatório, Le Pen defendeu novamente a sua inocência, afirmando que não considerava que tinha praticado qualquer ilegalidade e comparando a União Europeia ao organismo em forma de bolha que aparece no filme norte-americano Beware! The Blob!, que Le Pen referenciou.

Ao todo, 27 membros do partido de extrema-direita, incluindo a actual líder parlamentar Marine Le Pen, estão a ser julgados no âmbito deste caso, que remonta a um período entre 2006 e 2016 em que funcionários do partido terão sido nomeados assessores dos eurodeputados, recebendo ordenados com fundos europeus para praticarem funções na União Nacional (então conhecida como Frente Nacional) ligadas à política nacional, algo que pode constituir um desvio de fundos.

"Não tenho qualquer sentimento de ter cometido a mais pequena irregularidade ou ilegalidade", afirmou Le Pen no interrogatório.

Para além de Le Pen, a antiga assistente de longa data de Marine Le Pen e hoje eurodeputada, Christine Griset, foi também ouvida pelo tribunal nesta segunda-feira. Griset, inscrita como assessora parlamentar, só foi registada como tendo estado presente no edifício do Parlamento um total de 12 horas em pouco mais de um ano, entre Agosto de 2012 e Outubro de 2015.​

Segundo o jornal francês Le Monde, Le Pen não respondeu directamente a muitas perguntas, preferindo dar "contexto" e desenvolver as suas ideias sobre as funções dos eurodeputados e do Parlamento Europeu.

"A verdadeira questão é: os deputados trabalham para si próprios? Penso que os deputados trabalham em prol das suas ideias. E quem é que promove as suas ideias? O seu partido", sublinhou a líder do partido na Assembleia Nacional, citada pelo Le Monde, acrescentando que "a actividade política de um deputado eleito é em benefício do seu partido".

Para Le Pen, citada pelo jornal Le Pays, "o Parlamento Europeu é um pouco como o filme Beware! The Blob!", filme americano de 1972 em que uma bolha consome tudo o que a rodeia, referenciando este filme para argumentar que o Parlamento Europeu "absorve os eurodeputados, e o aparelho político diz que são absorvidos porque se pode dormir lá, comer lá, arranjar o cabelo lá, etc."

"Tudo no Parlamento Europeu é concebido para que os deputados vivam isolados. Por vezes, é preciso dizer-lhes 'olá, estamos na política, têm de sair e fazer o que nós fazemos cá dentro'", diz Le Pen.

A antiga candidata parlamentar foi eurodeputada do partido durante todo o tempo da prática dos factos implicados no processo, tendo sido eleita em 2004 e saído do Parlamento só em 2017.

Para além de poder enfrentar uma pena de prisão e uma multa de um milhão de euros, segundo o Le Monde, Marine Le Pen pode enfrentar uma pena de ineligibilidade para cargos públicos de até cinco anos, o que pode afectar as aspirações da líder parlamentar à Presidência da República em 2027.