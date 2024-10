Através das redes sociais, Presidente da Guiné-Bissau veio dar o seu apoio ao “amigo” Guterres

A Guiné-Bissau está ao lado de António Guterres no seu “apoio incondicional” ao secretário-geral das Nações Unidas depois de este ter sido declarado persona non grata pelo Governo de Israel. Horas depois da notícia do PÚBLICO, dando conta de que a Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial eram os dois únicos Estados-membros da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) que não constavam da lista de 104 países e uma organização (União Africana) que tinham assinado a carta enviada a Guterres, o Presidente guineense veio, através da rede social X, mostrar essa solidariedade.

Numa publicação feita em francês, escrevendo “em nome” da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló garantiu: “Assinalo o meu apoio incondicional ao meu amigo António Guterres, secretário-geral da ONU.” Ilustrada com a mesma imagem que o PÚBLICO utilizou na sua notícia, o chefe de Estado acrescenta: “Reitero a minha total confiança no seu alto cargo e na sua luta permanente pelos direitos humanos.”

A carta enviada a Guterres, datada de 10 de Outubro, de iniciativa de nove países, entre eles, um Estado-membro da CPLP, o Brasil, e um Estado-membro da União Europeia, a Espanha, reflectia “um apoio amplo e colectivo de toda a comunidade internacional” ao secretário-geral da ONU, de acordo com a missiva assinada pela representante permanente do Chile na ONU, Paula Narváez, em nome de todos.

Au nom de mon pays la #Guinée-Bissau, je signe notre soutien inconditionnel à mon ami @antonioguterres, Secrétaire général de l’@ONU.

Je lui réitère ma pleine confiance dans sa haute fonction et son combat permanent pour les Droits de l’Homme. pic.twitter.com/BsDRpVAzWZ — Umaro Sissoco Embaló (@USEmbalo) October 14, 2024

“Em nome de um grupo nuclear composto pelo Brasil, Colômbia, África do Sul, Uganda, Indonésia, Espanha, Guiana, México e o meu próprio país, o Chile, tenho a honra de anexar uma carta conjunta em que manifestamos a nossa profunda preocupação com a recente declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, que o declarou persona non grata. Do nosso ponto de vista, tais acções comprometem a capacidade das Nações Unidas de cumprirem o seu mandato, que inclui a mediação de conflitos e a prestação de apoio humanitário.”

Desde o princípio dos bombardeamentos indiscriminados de Israel na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque do Hamas de 7 de Outubro, que as intervenções públicas de António Guterres causaram atrito com o Governo de Benjamin Netanyahu, tendo o secretário-geral da ONU várias vezes alertado para a catástrofe humanitária em Gaza, apelando a um cessar-fogo. Desta vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, declarou-o mesmo como persona non grata, o que impede Guterres de entrar no país e de visitar Gaza ou a Cisjordânia.

Nesta segunda-feira, o mesmo Katz garantiu que a decisão se mantinha, apesar de toda a pressão internacional, por considerar que o secretário-geral da ONU mantém uma conduta anti-semita e anti-Israel.

“Guterres pode continuar a procurar apoio dos Estados-membros da ONU, mas a decisão não irá mudar”, disse o ministro, citado pela Reuters.