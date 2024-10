Feira prevê ligação directa da Linha do Vouga ao Porto e quer estação no Europarque

A Câmara da Feira propõe que uma das estruturas da linha de alta velocidade se transforme numa estação, junto ao Europarque, e mostra intenção de integrar a Linha do Vouga na Linha do Norte.

Santa Maria da Feira pretende ter uma estação ferroviária junto ao centro de congressos Europarque e prevê que seja construída uma ligação directa da Linha do Vouga à do Norte, disse à Lusa o presidente da autarquia, Amadeu Albergaria.

"A Câmara da Feira propôs que uma das estruturas da linha de alta velocidade, tecnicamente designada por PUEC [Posto de Ultrapassagem e Estacionamento de Comboios] (...), pudesse ser transformada numa estação", disse à Lusa o autarca.

Amadeu Albergaria (PSD) esclareceu que esta estação "não seria para a linha de alta velocidade, mas para os outros comboios que vão também circular - como aliás já foi confirmado, nomeadamente Alfas e Intercidades - nesta linha".

"O assunto, neste momento, está no seguinte ponto: como já foi aberta a concessão [da linha de alta velocidade], essa decisão não foi tomada, ainda. Pode ser que durante o processo, ou num momento posterior, este ponto técnico designado por PUEC possa vir a ser transformado numa estação", referiu.

Segundo Amadeu Albergaria, esta proposta foi colocada ao anterior governo e ao actual.

Na semana passada, foi adjudicado o primeiro lote da linha de alta velocidade (Porto - Oiã [Oliveira do Bairro]), não incluindo qualquer alteração face ao anteriormente previsto em Santa Maria da Feira.

De acordo com o autarca, a Câmara de Santa Maria da Feira comprometeu-se, caso a estação seja construída, a fazer "as ligações rodoviárias, que ficam muito perto do Europarque", bem como "as condições necessárias para aparcamento automóvel".

Mais a norte, em estudo está também a integração da Linha do Vouga na Linha do Norte, e Amadeu Albergaria disse à Lusa que o "mais possível de suceder é uma ligação directa da Linha do Vouga à Linha do Norte", referiu.

Em causa está a ligação entre as duas linhas em Espinho, "directamente antes da estação, sem transbordo", chegando um passageiro vindo de Santa Maria da Feira ou Oliveira de Azeméis "no mesmo comboio ao Porto".

Questionado se isto significa correcção de traçado na Linha do Vouga, Amadeu Albergaria referiu que ainda não estão "todos os estudos técnicos totais, mas nalguns sítios sim".

Já quanto ao facto da Linha do Vouga ter bitola métrica e a Linha do Norte bitola ibérica, questionado sobre se foi aberta a possibilidade de instalar carris com duas bitolas, o autarca disse que "também se abordou essa questão", mas ainda nada está fechado.

"Aquilo que é o compromisso é que, durante o mês de Outubro, o Governo anunciaria medidas de requalificação integral da Linha do Vouga, com a sua ligação directa à Linha do Norte", disse o autarca.

Já sobre a possibilidade de ligar a Linha do Vouga à futura linha de alta velocidade e aproveitar o último troço desta antes do Douro para um serviço expresso até Santo Ovídio (Gaia) e Campanhã (Porto), Amadeu Albergaria disse que também "já se falou sobre essa possibilidade".

"O que eu quero deixar claro é que todas estas possibilidades estão em aberto. Vão ter que ser alvo ainda de decisão do Governo e discussão entre todos os autarcas", vincou, assegurando que "o Governo priorizou a Linha do vale do Vouga como prioridade para investimentos fortes".

Em Setembro, o ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, revelou, após uma reunião na Área Metropolitana do Porto, que o Governo estava a estudar a possibilidade de ligar a Linha do Vouga à Linha do Norte, mas sem solução definida.