Saúde mental em tempos de incerteza: Um desafio coletivo para todos

No mês em que se assinalou o Dia Mundial da Saúde Mental, a 10 de outubro, somos convidados a refletir sobre um tema cada vez menos esquecido nas conversas quotidianas, mas ainda pouco praticado. Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha definido a saúde, desde 1946, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social — não apenas a ausência de doença —, a verdade é que continuamos a subestimar a importância deste pilar fundamental da nossa vida e a trabalhar isoladamente cada um destes pontos. A saúde mental é uma parte indissociável da nossa existência e da saúde como um todo, influenciando cada aspeto da nossa vida pessoal e coletiva. Contudo, os tempos de incerteza que vivemos tornam este desafio ainda mais premente.

Vivemos numa sociedade onde o conceito de bem-estar pode parecer inalcançável para muitos. Para quem luta diariamente com grandes dificuldades em várias áreas, o foco está, naturalmente, na sobrevivência, e a saúde mental, muitas vezes, é posta de parte. No entanto, mesmo aqueles que se encontram em boa forma física e/ou financeira podem estar a enfrentar também graves desafios psicológicos invisíveis. Neste sentido, a psicologia como ciência dedicada ao estudo do comportamento humano e à promoção da mudança, torna-se um aliado crucial em todas as áreas, oferecendo ferramentas para fortalecer recursos internos e externos, que são fundamentais para superar adversidades.

Felizmente, começam a surgir políticas que visam apoiar a saúde mental de forma mais ampla. O Programa Cuida-te, lançado em 2019, é um exemplo disso, ao introduzir cheques psicológicos e cheques-nutricionista, entre muitas outras iniciativas para facilitar o acesso aos jovens a cuidados essenciais. No entanto, não basta implementar políticas; é imperativo garantir que estas sejam acessíveis a todos, especialmente àqueles mais vulneráveis. A decisão final sobre adotar comportamentos saudáveis pode ser individual, mas a sociedade tem a responsabilidade de criar um ambiente que incentive essas escolhas.

Os desafios que enfrentamos, agravados pela pandemia e pelas crises geopolíticas, têm acentuado o sentimento de incerteza. As crianças e os jovens, em particular, sentem o impacto deste isolamento prolongado. Hoje, nas escolas, mais de 90% dos jovens optam por hobbies solitários, uma evidência alarmante de que as interações sociais estão a diminuir drasticamente. Isto levanta questões sobre a responsabilidade de pais, educadores e governos em promover ambientes mais saudáveis e propícios à socialização e ao desenvolvimento pessoal.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) são claros e preocupantes. O aumento das taxas de suicídio entre os jovens não pode ser ignorado, e é precisamente no final da adolescência, início da idade adulta que muitas doenças mentais graves se manifestam pela primeira vez. A intervenção precoce é, portanto, vital para reduzir anos de incapacidade e facilitar uma integração social mais eficaz. No entanto, os jovens estão particularmente suscetíveis a comportamentos de risco, como o consumo de álcool e tabaco, a falta de exercício físico e o sono de má qualidade, fatores que agravam ainda mais a crise de saúde mental.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga Lisboa

Das 15h30 às 00h30

213 544 545 — 912 802 669 — 963 524 660 Conversa Amiga

Inatel

Das 15h às 22h

808 237 327

210 027 159 Vozes Amigas de Esperança de Portugal

Voades-Portugal

Das 16h às 22h

222 030 707 Telefone da Amizade

Porto

Das 16h às 23h

228 323 535 Voz de Apoio

Porto

Das 21h às 24h

225 506 070 SOS Estudante

Linha de apoio emocional e prevenção do suicídio.

Todos os dias das 20h à 1h (excepto férias escolares)

915246060 (Yorn) — 969554545 (Moche) — 239484020 (Fixo) Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende. Para encaminhamento, a linha do SNS24 (808 24 24 24) é assumida por profissionais de saúde.

Então, como podemos inverter esta tendência? Precisamos de campanhas de sensibilização eficazes, que falem diretamente aos jovens e os encorajem a fazer escolhas saudáveis. A promoção de estilos de vida saudáveis deve ser uma prioridade, com mensagens claras que contrastem com as falsas promessas de felicidade associadas a produtos prejudiciais. O marketing da vida saudável não pode ser visto como uma tarefa exclusiva do Governo; deve envolver a sociedade como um todo, incluindo escolas, famílias e comunidades.

A construção de um futuro saudável exige o compromisso de todos nós. Devemos abandonar a cultura do individualismo e do "chico-esperto" que permeia a nossa sociedade e incentivar os jovens a serem cidadãos ativos e conscientes, que se orgulham das suas contribuições para a comunidade. A saúde mental é uma responsabilidade coletiva, e só com a participação de todos conseguiremos criar um ambiente onde o bem-estar seja uma prioridade.

Por tudo isto, façamos mais do que apenas refletir. Comprometamo-nos a agir, a mudar, e a garantir que a saúde mental seja uma prioridade constante, diariamente. O futuro das próximas gerações depende disso, e cada pequena ação conta para criar um mundo mais equilibrado e solidário.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990