Madeira-Reiquejavique: Play estreia rota inédita

É uma semana com muitas novidades aéreas islandesas em Portugal: enquanto esta segunda-feira, em Lisboa, a Icelandair anunciava a estreia do seu voo directo Lisboa-Reiquejavique, a concorrente low cost Play preparava a estreia do primeiro voo Funchal-Reiquejavique​

A rota da Play, anunciada há alguns meses, levantou voo esta terça-feira, passando o Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo a dispor de ligação directa semanal com a capital da Islândia pela primeira vez.

Estão programadas 35 frequências e um total de 6.300 lugares, anunciou o Governo madeirense.

O voo inaugural aterrou na Madeira com 180 passageiros, o que representou lotação esgotada, tendo a estreia sido assinalada com a presença do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, indica a nota divulgada pelo executivo madeirense.

A operação regular é feita com um voo semanal que se realiza às terças-feiras, em aviões Airbus A320 e o primeiro voo teve origem e tem como destino a capital da Islândia, Reiquiavique.

Segundo a mesma informação, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura destacou que a Escandinávia e a Europa do Norte "estão entre os mercados prioritários (com forte potencial de crescimento e de valor atractivo) e são mercados de diversificação para o sector turístico da região".

O governante adiantou que recuperar as acessibilidades e operações nos mercados nórdicos é um dos objectivos estratégicos para o Turismo da Madeira este ano.

"Com esta nova operação da Play Airlines, a par e passo com outras operações que ocorrem durante todo o ano no Aeroporto da Madeira, como a da Finnair para Helsínquia e a da Norwegian para Oslo, ou aquelas que se realizam durante o Inverno IATA como é o caso da Braathens para Estocolmo, da Norwegian para Copenhaga e as da Sunclass Airlines para Helsínquia e Copenhaga, estamos a reforçar a aposta nesses mercados com grande potencial para a região", diz Eduardo Jesus citado no documento difundido pelo seu gabinete.

O responsável destaca que o trabalho desenvolvido na captação de mais companhias aéreas e rotas para a Madeira "beneficia, de sobremaneira, o setor turístico regional, mas também os residentes na região que passam a usufruir de cada vez mais ligações directas".

Depois de Lisboa, Porro e Madeira, a Play prepara-se para nova ligação Portugal-Islândia: chega ao Algarve em 2025.