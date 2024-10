Grupo Sana abre o seu 10.º hotel em Lisboa: chega o Evolution Valbom

São mais 113 quartos chancela Sana, um dos maiores grupos hoteleiros no centro de Lisboa. O Evolution Valbom inclui bar no topo do edifício e com uma pequena piscina.

Na zona do Saldanha, em Lisboa, a poucos metros da Gulbenkian, o grupo Sana, um dos grandes grupos hoteleiros do centro da capital, acaba de abrir mais um hotel: depois de um Evolution Cascais Estoril, um Evolution Lisboa na praça Duque de Saldanha, eis um Evolution Valbom, a dois passos deste último, na rua Conde de Valbom.

O novo quatro estrelas é o 14.º da chancela em Portugal e o 10.º em Lisboa: no país, está também em Cascais, Sesimbra, Caldas da Rainha e Albufeira; além-fronteiras, em Berlim, Luanda e Chantilly (norte de França).

Com um investimento anunciado de 12 milhões de euros, tem 113 quartos, bares e restaurantes, além de, cereja no bolo, um "rooftop-bar", The Upper Deck, que até inclui "espelho de água" e promete "uma vista panorâmica surpreendente sobre a cidade", com música ambiente ou DJ..

À entrada, abre-se um bar. A parte gastronómica centra-se no The Living Room & The Kitchen, um espaço que se pretende "descontraído" e apresentando-se como um restaurante gastrobar. Ao almoço e jantar, há "opções a la carte" numa cozinha que se quer "mediterrânica e internacional". O hotel oferece também um serviço de snacks e bebidas disponível 24h/dia, o Grab&Go.

Foto Evolution Valbom, em Lisboa dr

O visual do projecto é descrito como integrando uma "paleta de cores neutra, detalhes contemporâneos, com luz natural".

O hotel introduz também a tendência do check-in feito pelo próprio cliente, caso este o prefira ao "atendimento personalizado".

Foto Evolution Valbom, Lisboa, o bar no átrio dr

A oferta completa-se com "instalações para reuniões, espaços de co-working e eventos", além de ginásio "com luz natural e vista para o pátio interior", "totalmente equipado com equipamento Technogym" e aberto 24h/dia.

A estadia tem preços, por noite, a partir de cerca de 115 euros.

O grupo Sana é já uma das "maiores empresas de hotelaria e restauração em Portugal", como se sublinha em comunicado, destacando-se a forte presença no centro de Lisboa e em redor do Marquês de Pombal, além do icónico hotel da Torre Vasco da Gama, o Myriad. Entre os grandes projectos em andamento contam-se o Convento da Graça em Lisboa e um novo hotel de luxo em Gaia.