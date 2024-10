Frontera e Grandland, os novos trunfos electrificados da Opel

Empresa tem como objectivo ter emissões zero de carbono até 2038. Os dois modelos foram apresentados na Alfândega do Porto na última sexta-feira.

A Opel escolheu o Salão Automóvel Híbrido e Eléctrico, evento realizado na Alfândega do Porto, para apresentar os novos modelos Frontera e Grandland, as duas novas ofertas electrificadas para o segmento SUV. No caso do primeiro automóvel, a Opel resgata o nome do primeiro veículo todo-o-terreno, apresentado há mais de três décadas. Já o segundo assume-se como o topo de gama do segmento C.

Estes veículos representam um passo importante para a Opel, que tem como meta ser uma empresa com emissões zero de carbono até 2038. Com o Frontera e o Grandland, toda a gama de veículos da Opel disponibiliza soluções 100% eléctricas.

No caso do Grandland, é possível optar por três unidades de propulsão electrificadas. No caso da variante híbrida plug-in, os preços começam nos 43.850 euros. No Grandland Hybrid, com tecnologia de 48 volts, o preço de entrada desce para os 36.100 euros. Na versão 100% eléctrica, equipada com um motor de 157 kWh (213 cv), a bateria é de 73 kWh, para uma autonomia de até 523 quilómetros. Nesta versão, o valor sobre para os 45.050 euros.

A plataforma que serve de base a este modelo, a STLA Medium, pode acomodar uma bateria de até 98 kWh, com uma autonomia que ronda os 700 quilómetros. Esta será uma alternativa disponível em breve, não sendo ainda conhecida a data exacta para o seu lançamento no modelo.

Com recurso a carregamento rápido (em corrente contínua), o Grandland pode ser carregado dos 20 aos 80% em cerca de 30 minutos.

As preocupações ambientais, diz a Opel, também estão patentes na escolha dos materiais. Todos os tecidos são feitos com material reciclável, bem como os acabamentos. A carroçaria incorpora alumínio reciclado, bem como aço com conteúdo reciclado.

Foto O Frontera pode ter até sete lugares DR

A Opel procurou simplificar a oferta, oferecendo aos clientes a escolha entre duas gamas: a Edition (base) e a GS (mais equipada). No caso da primeira, o eléctrico começa nos 45.050 euros e apresenta uma bateria com capacidade de 73 kWh e autonomia de 520 quilómetros. No caso da gama “mais apetrechada”, o carro com bateria de 82,2 kWh e autonomia até 580 kms apresenta um preço de 49.580 euros.

A apresentação oficial do Grandland ocorrerá em Janeiro do próximo ano, mas as encomendas já estão abertas e a chegada prevista aos concessionários está prevista para Fevereiro de 2025.

Frontera até sete lugares

Pode ser com cinco ou com sete lugares: o novo SUV da Opel chega a Portugal com duas versões electrificadas, com motorização 100% eléctrica ou com tecnologia híbrida de 48 volts.

Tal como no Grandland, também os assentos no Frontera estão equipados com o sistema Intelli-Seats: uma ranhura a meio do banco que alivia a pressão no cóccix, sistema desenhado para reduzir o cansaço durante viagens longas.

A versão de cinco lugares oferece um volume de bagageira com 460 litros de capacidade — que pode ascender até aos 1600 litros com a segunda fila rebatida.

A versão híbrida incorpora um motor a gasolina de 1,2 litros com 74 kW (100cv) de potência, combinado com motor eléctrico de 21 kW — podendo ser ainda equipado com um motor 1.2 turbo de 100 kW (136cv). O preço do híbrido começa nos 24.990 euros.

No caso do eléctrico, há dois níveis de bateria: uma oferece uma autonomia de cerca de 300 quilómetros, enquanto a segunda hipótese aproxima-se dos 400. A versão eléctrica oferece uma potência de 83 kW (113 cv) ou uma com 44 kWh de capacidade.