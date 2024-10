Proposta de OE 2025 já no limite das novas regras orçamentais

Com políticas como as do IRS Jovem ou da valorização de carreiras na função pública, a proposta de Orçamento do Estado entregue pelo Governo no Parlamento faz com que Portugal fique já colado aos limites impostos pelas novas regras orçamentais europeias em 2025, quase sem margem disponível para a introdução de novas medidas. Nos OE dos anos seguintes, a margem de partida para adoptar medidas irá ser progressivamente mais reduzida.

